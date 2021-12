Annelies Haesbrouck wint Metrostage tijdens Belgodyssee-wedstrijd

De winnaars van de 17e editie van de Belgodyssee-wedstrijd voor jonge beloftevolle journalisten zijn bekend. Noëmi Plateau en Lisa Beken wonnen deze editie met het thema ‘veerkracht’. Maar ook Annelies Haesbrouck van KU Leuven viel in de prijzen: zij krijgt een stage bij Metro aangeboden.

De prijzen zijn op 9 december uitgereikt tijdens een online ceremonie in aanwezigheid van Z.M. Koning Filip. Belgodyssee is een initiatief van het Prins Filipfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, samen met de nieuwsdienst van VRT, La Première en VivaCité van de RTBF, en de kranten L’Avenir en Metro, met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister.

E. Crooÿ

Tijdens de wedstrijd gaan veertien kandidaat-journalisten uit de verschillende Gemeenschappen twee weken aan de slag in duo – één Franstalige, één Nederlandstalige – en maken samen reportages en artikels voor radio, de geschreven pers en sociale media. Dit jaar gingen de deelnemers op zoek naar krachtige verhalen over veerkracht: hoe gaan mensen om met grote veranderingen of tegenslagen en geven ze hun leven een andere wending.

Metrostage

Tijdens die wedstrijd kon Annelies Haesbrouck (KU Leuven, campus Antwerpen) een betaalde stage bij Metro in de wacht slepen. Ze schreef in de krant Metro een artikel over slechtziende en blinde studenten. Zij belichtte hoe het studentenleven eruit ziet voor hen.

Daarnaast werden Annelies Haesbrouck en Lisa Neirynck (ULiège) ook beloond voor hun uitstekende samenwerking tijdens de wedstrijd. Ze winnen vliegtickets van de ondersteunende partner Brussels Airlines.

Langs Franstalige kant valt Pauline Denys (ULB) in de prijzen met een reportage in L’Avenir over artistieke tatoeages die littekens verbergen. Ook zij won een betaalde stage bij L’Avenir.

Andere winnaars

Winnares Noëmi Plateau maakte een Radio Eén-reportage over hoe militairen die fysiek of psychisch gewond geraken de draad weer oppikken na een levensingrijpende gebeurtenis. Samen met haar Franstalige medekandidate Lisa Beken, die met haar reportage de RTBF radioprijs wint, volgde ze de Belgische delegatie naar de Invictus Games, een sportevenement voor gewonde militairen en veteranen. Beide studentes winnen een betaalde stage van zes maanden bij respectievelijk VRT en RTBF.

De Social Mediaprijs ten slotte gaat naar het duo Charles Gadeyne (Howest) en Gordon De Winter (Helha). Zij brachten een aantal boeiende posts en stories rond veerkracht in de sport op de socialemediakanalen van Belgodyssee en winnen een vorming bij Mediarte, het sociaal fonds van de audiovisuele sector.