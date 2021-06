Angstaanjagende wereldprimeur: «Drone heeft voor het eerst zelfstandig mens aangevallen»

«Dit is waarschijnlijk de eerste keer dat drones mensen hebben aangevallen zonder daarvoor instructies gekregen te hebben», aldus Zak Kellenborn, een van de auteurs van het rapport. De technologie baart hem zorgen: «Hoe kwetsbaar is het objectherkenningssysteem? Hoe vaak worden doelen verkeerd geïdentificeerd?»

Ook Max Tegman, een machine learning-specialist van het prestigieuze MIT, vindt het incident beangstigend. «De verspreiding van killer robots is begonnen», tweette hij. «Het is niet in het belang van de mensheid dat goedkope ‘slachtbots’ massaal worden geproduceerd en op grote schaal beschikbaar zijn voor iedereen. Het is de hoogste tijd voor wereldleiders om op te treden en een standpunt in te nemen.»