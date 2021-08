Amerikaanse soldate die omkwam bij aanslag in Kaboel deelde vlak daarvoor nog hartbrekende foto

Afgelopen donderdag vielen bij een zelfmoordaanslag van IS-K in de Afghaanse hoofdstad Kaboel minstens 190 doden, onder wie 13 Amerikaanse militairen. Een van die Amerikaanse soldaten was de 23-jarige Nicole Gee. Op 21 augustus, vijf dagen voor de aanslag, deelde ze nog een foto waarop ze een geredde baby in de armen hield. Ze schreef er de volgende boodschap bij: «Ik hou van mijn werk». Het aangrijpende beeld ging de wereld rond.

Onderhoudstechnicus

Gee hielp in Afghanistan mee bij de evacuatiemissies. Aanvankelijk wilde ze luchtverkeersleider worden, maar door een hartritmestoornis kon dat niet. Ze werkte bij het Amerikaanse leger als onderhoudstechnicus.