Amerikaans biotechbedrijf ontwikkelt pil om honden langer te doen leven

Eeuwig leven: velen dromen ervan. Voor de mens is het misschien nog niet zover, maar honden komen mogelijk binnenkort wel een stapje dichterbij. Het biotechbedrijf Loyal, een start-up uit San Francisco, is een pil aan het ontwikkelen waardoor honden minder snel oud zouden worden. Daarvoor werd er maar liefst een investering van 60 miljoen dollar uitgetrokken: «We willen mensen meer tijd geven met de huisdieren van wie ze houden», zegt Celine Halioua, de 28-jarige CEO van Loyal, aan de San Francisco Chronicle.

Deadline: 2024

Loyal wil niet alleen honden langer laten leven, maar ze ook gezonder maken door het risico op kanker, artrose en spieratrofie te verkleinen. «We kennen allemaal het idee dat één mensenjaar gelijkstaat met zeven hondenjaren. Daardoor kunnen we het verouderingsproces van honden zeven tot tien keer sneller bestuderen dan bij mensen», zegt een wetenschapper van Loyal aan de lokale krant.

Eerder vorig jaar publiceerde Loyal nog een unieke, grootschalige studie die meer inzicht gaf in de genetica van honden, en dus ook in hun verouderingsproces. Het grootste doel van Loyal is op dit moment die twee pillen te ontwikkelen – een voor grote honden, een voor de andere – waarmee ze honden langer laten leven. Ze willen goedkeuring daarvoor krijgen van de Amerikaanse Food and Drug Administration tegen 2024.

Menselijk eeuwig leven?

Maar het uiteindelijke doel is om ook te onderzoeken of het mogelijk os om mensen langer te laten leven. De ouderdomsverschijnselen bij mensen zijn blijkbaar niet zo anders dan die van honden. «Een medicijn waarmee we honden langer gezond houden gaat misschien mensen niet rechtstreeks helpen, maar het kan ons wel helpen om beter te begrijpen hoe mensen ouder worden», besluit Halioua.