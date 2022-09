«Amazone brandt meer dan ooit, EU is mee verantwoordelijk»

De ontbossing en verwoesting van het Amazonewoud bereiken records. Dringend tijd voor strengere wetgeving van de Europese Unie rond ontbossing, zo vinden ongeveer 195.000 bezorgde burgers. «Mensen willen niet dat hun consumptie bijdraagt aan ontbossing of de vernietiging van savannes en graslanden», zegt Béatrice Wedeux, beleidsmedewerker en ontbossingsexpert bij WWF-België. In het kader van de Together4Forests-campagne onder leiding van WWF roepen ze op tot verandering. Vandaag stemt het Europees Parlement over een bestaand wetsvoorstel.

Het Braziliaanse Amazonewoud heeft de schadelijkste augustusmaand sinds 2010 achter de rug met maar liefst 33.116 brandhaarden op de teller. Ten opzichte van augustus 2021 gaat het om een stijging met achttien procent. «De branden vernietigen de belangrijkste long van onze planeet en maken van het Amazonewoud stilaan een netto-uitstoter van CO2, wat een van de gevreesde omslagpunten is in de klimaatverandering. Bovendien zijn de branden vernietigend voor de biodiversiteit die nodig is om de bossen gezond te houden», zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF-België.

Menselijke acties

De branden zijn het resultaat van menselijke acties, zo stelt de organisatie. «Het gaat om de laatste fase van bewuste ontbossingsacties waarbij de omgezaagde bomen worden aangestoken om het land vrij te maken voor de exploitatie met landbouwactiviteiten.»

Eind 2021 presenteerde de Europese Commissie al een voorstel over een nieuwe EU-ontbossingswet die strenger zou optreden tegen de schadelijke praktijken van de houthandel. «Maar de EU-lidstaten boorden zoveel gaten in het voorstel dat wat overbleef meer weg had van een Zwitserse kaas», hekelt WWF.

Als onderdeel van de #Together4Forests-campagne riepen deze zomer bijna 195.000 mensen het Europees Parlement op om te strijden voor verandering. «Ze roepen Europarlementariërs op om een sterke wet te steunen en niet toe te geven aan pogingen om de tekst te verzwakken», aldus Wedeux.

Deze wet zou verschillende aspecten omvatten zoals de bescherming van bossen en ecosystemen en respect voor het landgebruik en de eigendomsrechten van inheemse volken. Daarnaast dringen duidelijke regels voor bedrijven en de financiële sector zich op, «zonder mazen in de wet voor malafide spelers». Ten slotte zijn ook volledige transparantie en traceerbaarheid van de producten belangrijk.