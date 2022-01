Alexander De Croo overweegt vaccinatieverplichting: «Een kleine groep heeft een te grote impact»

Een maand geleden gaf Alexander De Croo nog aan dat hij niet te vinden was voor vaccinatieverplichting. «Verplichte vaccinatie? Dat is politieke luiheid. Wat gaan we doen met degenen die zich echt niet willen laten vaccineren? Vastbinden aan een stoel en toch prikken? De echte uitdaging is net mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren», klonk het toen in een interview met de krant ‘L’Echo.

Veel meer niet-gevaccineerden op intensieve zorgen

Nu lijkt hij van gedacht veranderd te zijn, zo blijkt uit een interview met ‘De Zondag’. «Het doel is iedereen vaccineren. Als de piste van verplichte vaccinatie daartoe kan helpen, dan wil ik dat overwegen. Als je ziet dat er op intensieve zorgen vijf keer meer niet-gevaccineerden liggen, dan kan je die vraag niet meer uit de weg gaan. Een relatief kleine groep heeft een te grote impact. Dat kunnen we niet toelaten», aldus de premier.

1G-beleid

Of een vaccinatieverplichting er ooit doorkomt, is twijfelachtig. Vermoedelijk zal er eerder geopteerd worden voor een onrechtstreekse vaccinatieverplichting, het zogenaamde 1G-beleid. Daarbij krijgen enkel gevaccineerde mensen een vaccinatiebewijs waarmee ze toegang krijgen tot horeca, grote evenementen, sportwedstrijden, culturele voorstellingen enzovoort. Niet-gevaccineerden zouden in dat geval dus niet meer kunnen deelnemen aan het publieke leven, ongeacht of ze negatief getest of recent genezen zijn van het coronavirus.