Al zeker tiental doden na nieuwe aardbevingen in Turkije en Syrië

In Turkije zijn bij de nieuwe aardbevingen van gisteren al zeker zes doden gevallen. Er raakten ook 294 mensen gewond, van wie 18 er erg aan toe zijn, meldt de Turkse rampenbestrijdingsdienst Afad. In Syrië zouden volgens activisten minstens vijf mensen het leven hebben gelaten en vielen er meer dan 500 gewonden.

Twee weken na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië, waarbij tienduizenden mensen om het leven kwamen, werd het grensgebied tussen beide landen maandagavond opnieuw getroffen door aardbevingen met een kracht van minstens 6,4 en 5,8.

Het epicentrum lag in de Turkse provincie Hatay, waar er op verschillende plaatsen black-outs waren. Er hebben zich intussen sinds maandagavond al negentig naschokken voorgedaan, aldus Afad. De bevingen werden ook elders in Turkije en Noord-Syrië, en eveneens in Israël, Irak en Libanon gevoeld.

De Turkse autoriteiten riepen inwoners op om niet naar hun huizen terug te keren. Volgens de rampenbestrijdingsdienst van het land werden intussen de voorbije nacht zesduizend extra tenten geleverd in de regio.