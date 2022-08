Al Qaeda-leider al-Zawahiri, brein achter 9/11, gedood bij Amerikaanse operatie in Afghanistan

De leider van het terreurnetwerk Al Qaeda, de Egyptenaar Ayman al-Zawahiri is afgelopen zaterdag bij een Amerikaanse drone-aanval in de Afghaanse hoofdstad Kaboel omgebracht. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden maandagavond (plaatselijke tijd) bevestigd tijdens een toespraak vanuit het Witte Huis. Al-Zawahiri’s dood zal de nabestaanden van de slachtoffers van 9/11 toestaan «de pagina om te slaan», aldus Biden.

«Op mijn bevel hebben de Verenigde Staten zaterdag een luchtaanval uitgevoerd op Kaboel, waarbij de leider van Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, werd omgebracht», zei Biden. «Gerechtigheid is geschied en deze terreurleider is er niet meer.» Er vielen geen burgerdoden bij de aanval, zei Biden. Het gaat om de eerste Amerikaanse aanval waar weet van is op Afghaans grondgebied sinds de taliban er in augustus vorig jaar de macht overnamen.

Opvolger Bin-Laden

Nadat Amerikaanse commando’s in 2011 in Pakistan bin-Laden ombrachten, kwam al-Zawahiri aan het hoofd van Al Qaeda, maar de arts erfde een verzwakte organisatie. Al-Zawahiri stond bekend om zijn vele provocerende video- en audioboodschappen, waarin hij aanhangers opriep de strijd tegen Amerika verder te zetten, maar diens charisma verbleekte bij dat van zijn voorganger. Onder zijn leiding verzwakte de organisatie verder.

De laatste tijd dook hij minder op in propaganda - een VN-rapport uit juni vorig jaar situeerde de man in de grensregio tussen Afghanistan en Pakistan, en suggereerde dat hij kampte met een zwakke gezondheid. Zijn laatste videoboodschap dateert van september, 20 jaar na 9/11.

Meest gezocht

Al-Zawahiri was wereldwijd een van de meest gezochte terroristen, en de Verenigde Staten hadden 25 miljoen euro veil voor elke inlichting die zou helpen bij de vondst van de terrorist. Bronnen bij de Amerikaanse veiligheidsdiensten zeggen dat Kaboel wist dat de Al Qaeda-leider zich in de Afghaanse hoofdstad ophield. Daarmee werden de Amerikaans-Afghaanse afspraken duidelijk geschonden, klinkt het in Washington.

Brein achter 9/11

Al meer dan tien jaar was hij onvindbaar. Algemeen wordt hij beschouwd als het brein achter de aanslagen van 9/11, waarbij bijna 3.000 doden vielen in de Verenigde Staten.

De operatie komt er bijna een jaar nadat de taliban weer aan de macht kwamen in Afghanistan, vrijwel meteen nadat de Amerikanen hun chaotische terugtrekking afgerond hadden.