Al meer dan 10.000 tijdelijk werklozen door energiecrisis

In anderhalve week tijd is er voor ruim 10.000 werknemers tijdelijke werkloosheid door de energiecrisis aangevraagd. Dat blijkt uit de meest recente lijst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), schrijven de Mediahuiskranten.

Er hebben zich al tweehonderd Belgische bedrijven gemeld die gebruik willen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid specifiek door de energiecrisis, schrijft De Standaard. Dat onlangs in het leven geroepen stelsel biedt bedrijven de mogelijkheid om hun personeel te laten stempelen op voorwaarde dat energie meer dan 3 procent van de productiekosten uitmaakt. De overheid garandeert daarbij een verhoogde uitkering.

Uit de laatste update van 10 oktober van de RVA blijkt dat al die bedrijven samen tijdelijke werkloosheid hebben aangevraagd voor 10.684 werknemers. De aantallen liepen de eerste dagen na de invoering van het stelsel snel op. Op 6 oktober stond de teller nog maar op 44 bedrijven en 1.175 werknemers.

Chemie- en staalbedrijven

De voorbije weken maakten meerdere grote industriële bedrijven in ons land duidelijk dat ze hun productie zullen terugschroeven of zelfs stilleggen door de hoge energieprijzen. Het ging onder meer over een fabriek van het Noorse chemieconcern Yara in Tertre (Henegouwen), de ammoniakproductie bij BASF Antwerpen en de Genkse vestiging van Aperam, een producent van roestvrij staal.

Wat de impact daarvan was op de werkgelegenheid, bleef echter zeer onduidelijk. Alleen Aperam gaf aan dat het zijn Limburgse fabriek tijdens de herfstvakantie volledig wil sluiten. Dat betekent dat de bijna 1.200 personeelsleden (arbeiders en bedienden) een week lang zullen terugvallen op een werkloosheidsuitkering.