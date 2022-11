Al 151 doden na stormloop in Seoel: «Ramp had niet mogen gebeuren»

Na de dodelijke stormloop in Seoel zijn nu al 151 doden en 82 gewonden geteld. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. President Yoon Suk-yeol spreekt van een «tragedie en een ramp die niet had mogen gebeuren».

De dodelijke slachtoffers zijn 97 vrouwen en 54 mannen, meldt het hoofd van de brandweer Choi Seong-beom. Onder hen zijn er minstens 19 buitenlanders, onder meer uit Iran, Oezbekistan, China en Noorwegen. Er zouden geen Belgische slachtoffers zijn.

Nationale rouw

«In het centrum van Seoel heeft een tragedie plaatsgevonden, een ramp die nooit had mogen gebeuren», aldus president Yoon in een eerste reactie. De overheid «zal de oorzaak van het drama rigoureus onderzoeken, zodat dergelijk ongeval zich in de toekomst niet meer zal voordoen». Hij kondigde ook een periode van nationale rouw af.

Volgens de autoriteiten van Seoel waren zondagochtend vroeg nog meer dan 350 mensen als vermist opgegeven na de ramp. De burgemeester van Seoel is momenteel in Europa, maar reist zo snel mogelijk terug naar zijn thuisstad.

Paniek uitgebroken

Tijdens de halloweenviering in het district Itaewon in Seoel brak zaterdagavond paniek uit, waardoor tientallen mensen vertrappeld werden. Onder de slachtoffers bevinden zich veel twintigers en tieners. Volgens de lokale media waren ongeveer 100.000 mensen samengekomen voor de eerste halloweenviering zonder mondmaskers en social distancing sinds de coronapandemie.

Getuigen en overlevenden verklaarden volgens Yonhap dat een enorme groep feestvierders in een smalle straat stormde die bergaf gaat en meteen door anderen naar beneden geduwd werd. «Mensen vielen zoals dominostenen. Ik dacht dat ik ook verpletterd zou worden toen mensen bleven duwen terwijl ze niet doorhadden dat mensen vooraan aan het vallen waren», aldus een aanwezige op Twitter. Een andere getuige liet weten amper nog te kunnen ademen.

Nog op sociale media beschuldigen aanwezigen de eigenaars van bars en clubs, die hun deuren blokkeerden zodat mensen niet konden ontsnappen uit de overvolle straat. De politie gaat onderzoeken of de bars en de clubs voldeden aan de veiligheidsmaatregelen, aldus Yonhap nog.