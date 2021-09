Al 1,25 miljoen codes voor gratis PCR-test aangevraagd

Tot nog toe zijn al zowat 1.250.000 codes aangevraagd voor een gratis PCR-test. Daarvan is 72 procent ook daadwerkelijk gebruikt. Die tussenbalans geeft Karine Moykens, hoofd van het Interfederaal Comité Testing en Tracing.

Sinds 26 juni kunnen Belgen ouder dan 6 jaar die nog niet de kans hadden zich volledig te laten vaccineren, een code voor een gratis PCR-test aanvragen via www.mijngezondheid.belgie.be. Dat kan nog tot 30 september. De activatiecode blijft tien dagen geldig.

Huisartsen ontlasten

Die website kan ook gebruikt worden om een code voor een betalende test aan te vragen. Die blijft dertig dagen geldig. De test kan dan afgenomen worden in alle triage- en testafnamecentra, privelabo’s of afnameplaatsen van ziekenhuislabo’s. Bedoeling is om huisartsen te ontlasten en hen te laten focussen op hun kerntaken, namelijk zieke patiënten onderzoeken.

Moykens zegt vrijdag dat tot dusver al 1.250.000 gratis testcodes zijn aangevraagd. Daarbij komen ook nog ongeveer 240.000 betalende codes. Cijfers over hoeveel van die testen uiteindelijk een negatief of positief resultaat opleverden, zijn niet voorhanden.