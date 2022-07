AI. Steeds meer ongevallen met speedpedelecs

In vijf jaar tijd vertienvoudigde het aantal gebruikers van de speedpedelec. Opmerkelijk is dat er twintig keer zoveel ongevallen met die snelle elektrische fietsen gebeuren. Dat schrijven de Mediahuis-kranten en de Krant van West-Vlaanderen. Gebruikersorganisatie Speed Pedelec Vlaanderen pleit voor een apart rijbewijs voor speedpedelecs.

De voorbije vijf jaar ging het aantal ongevallen met een speedpedelec in Vlaanderen fors de hoogte in. In 2017 ging het nog om 15 ongevallen, vorig jaar waren dat er 391. Het aantal zwaargewonden bij ongevallen met die elektrische fietsen die tot 45 kilometer per uur halen, steeg in die periode van 2 naar 44. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Meer speedpedelecs op de baan

Is die stijging een logisch gevolg van het feit dat er meer speedpedelecs rondrijden of is er meer aan de hand? Uit cijfers van mobiliteitsfederatie Traxio blijkt dat er in 2017 in Vlaanderen 5.352 speedpedelecs waren ingeschreven, terwijl dat er vorig jaar 51.418 waren. Dat zijn er dus tien keer zoveel.

Vincent De Wilde van Speed Pedelec Vlaanderen, een netwerk van burgers die opkomen voor de speedpedelecgebruiker, wil weten wat er achter de cijfers schuilgaat. Hij denkt dat onder meer de leasemogelijkheden een grote rol spelen. «Je krijgt mensen op de speedpedelec die de afgelopen twintig jaar hoogstens eens op een zonnige dag naar de bakker gefietst hebben. Dan kun je natuurlijk meer ongevallen verwachten.»

Rijbewijs?

Daarom pleit De Wilde voor een apart rijbewijs voor speedpedelecs. Vandaag heb je er een rijbewijs voor de bromfiets of de auto voor nodig.

Volgens Annick Lambrecht kan de stijging van het aantal verkeersongevallen met een speedpedelec alleen teruggedrongen worden als de Vlaamse regering krachtdadig in actie schiet. «Ze moet er eindelijk voor zorgen dat ze allemaal op een veilige manier kunnen fietsen op brede, veilige en comfortabele fietspaden. Bovendien horen speedpedelecs binnen de bebouwde kom thuis op straat, niet op het fietspad.»