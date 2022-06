AI. Europese vakbondsfederatie waarschuwt voor nog meer stakingen in luchtvaart deze zomer

Er zijn de voorbije weken al heel wat verstoringen geweest van het vliegverkeer op Europese luchthavens, en deze week nog volgen stakingen bij luchtvaartmaatschappijen als Brussels Airlines en Ryanair. «De huidige chaos in de luchtvaartsector zal alleen maar toenemen tijdens de zomer, nu werknemers tot het uiterste worden gepusht», waarschuwt de Europese federatie van transportarbeidersvakbonden, ETF.

De European Transport Workers’ Federation zegt de acties te steunen. «De overbelaste werknemers in de luchtvaartsector wordt elk dag gevraagd om te werken tot ze erbij neervallen om de personeelstekorten in de sector op te vangen», klinkt het. Dat ze staken, is daarom niet hun schuld, vindt de vakbondsfederatie, en ze roept passagiers op om hen niets te verwijten.

Slechte werkomstandigheden

De huidige toestand is, zo luidt het nog, «het rechtstreekse gevolg van de mislukkingen van regeringen, werkgevers en regulatoren, gecombineerd met de hebzucht van sommige luchtvaartbedrijven die de coronapandemie hebben gebruikt als een excuus om het aantal banen in de sector en de kwaliteit ervan te verlagen».

«De industrie is lang onderworpen geweest aan een race naar de bodem inzake jobkwaliteit», zegt Frank Moreels, de Belgische voorzitter van de ETF. «Gedurende tientallen jaren zagen we degelijk werk eindigen en kwamen er banen bij met laag loon, slechte werkomstandigheden en hoge werkdruk.» Dat is volgens hem een gevolg van de vrijemarkteconomie van de Europese Unie, die «voorrang gaf een het maximaliseren van de winsten van de bedrijfseigenaars ten koste van het luchtvaartpersoneel».

De ETF roept onder meer op tot collectieve arbeidsovereenkomsten op Europees niveau, een eerlijk loon en betere werkomstandigheden voor alle werknemers in de sector, het afschaffen van onder ander schijnzelfstandigheid.