Afscheid van een tennislegende: Roger Federer kondigt pensioen aan

De Zwitserse tennislegende is 41 en won twintig grandslamtoernooien. Hij sukkelt al geruime tijd met knieproblemen. Federer speelde zijn laatste competitiewedstrijd vorig jaar op Wimbledon. Hij verloor op het heilige gras waar hij acht keer de titel won in de kwartfinale van de Pool Hubert Hurkacz. In augustus 2021 werd de Swiss Maestro voor de derde keer op anderhalf jaar tijd geopereerd aan zijn rechterknie. Sindsdien revalideerde hij.

«De voorbije drie jaar ben ik heel wat uitdagingen aangegaan in de vorm van blessures en operaties. Ik heb hard gewerkt om weer helemaal competitief te worden. Maar ik ken ook de capaciteiten en de limieten van mijn lichaam en de boodschap die ik de laatste tijd krijg is duidelijk», schrijft hij. «Ik ben 41 jaar. Ik heb in ruim 24 jaar meer dan 1.500 matchen gespeeld. Tennis heeft mij beter behandeld dan ik ooit kon dromen en nu moet ik erkennen dat het tijd is om mijn competitieve carrière te beëindigen.»

Dankbaar

Federer neemt volgende week afscheid tijdens de Laver Cup, een toernooi dat hij zelf mee organiseert. «Ik zal in de toekomst nog meer tennis spelen, uiteraard, maar alleen niet op grandslams of op de tour», legt hij uit.

Federer zegt de competitie te zullen missen maar benadrukt dat er ook veel is om dankbaar voor te zijn. «Ik beschouw mezelf als een van de meest gelukkige mensen op aarde. Ik kreeg een speciaal talent om tennis te spelen en deed het op een niveau dat ik nooit had kunnen inbeelden, veel langer dan ik ooit voor mogelijk hield.»

Federer dankt voorts zijn echtgenote Mirka, zijn familie en coaches en zijn tegenstanders. Hij richt zich tevens tot de fans. «Jullie zullen nooit weten hoeveel kracht en geloof jullie mij hebben gegeven.» De Zwitser besluit zijn lange boodschap met een liefdesverklaring aan het tennis: «Tot slot, aan de tennissport: ik hou van jou en zal jou nooit verlaten.»

Roger Federer won in zijn carrière 103 ATP-toernooien en stond 310 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst. Met zijn twintig grandslamtitels (8x Wimbledon, 6x Australian Open, 5x US Open, 1x Roland Garros) moet hij alleen zijn eeuwige rivalen Rafael Nadal (22) en Novak Djokovic (21) voor zich dulden.