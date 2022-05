ACOD herhaalt oproep tot algemene staking op 31 mei

Vakbond ACOD herhaalt de oproep tot een algemene staking in de openbare sector op dinsdag 31 mei. De actiedag is gericht tegen de «algemene malaise» in de sector, aldus voorzitster Chris Reniers. «We willen bij deze oproep mensen mobiliseren, maar ook waarschuwen dat er bijvoorbeeld hinder kan zijn op het openbaar vervoer», klinkt het.