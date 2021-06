Aantal verkeersdoden in Europa neemt sterke duik

Het aantal verkeersdoden in coronajaar 2020 is op tien jaar met 37% gedaald. Dat blijkt uit een telling van de ngo European Transport Safety Council (ETSC). In 2020 kwamen goed 18.800 mensen om het leven op de Europese wegen. Dat zijn er 3.900 minder, of 17% minder, dan in 2019. Die daling heeft volgens het ETSC vooral te maken met minder verkeer op de weg tijdens de pandemie.

Griekenland mag zich op de borst kloppen De Europese Unie had in 2010 gemikt op een halvering van het aantal verkeersdoden tegen 2020. Dat doel wordt dus niet gehaald. Op nationaal niveau is Griekenland het enige land van de Europese Unie dat daarin slaagt: -54%.