Aantal mensen met dementie zal snel stijgen

In 2030 zullen wereldwijd ongeveer 40 procent meer mensen met dementie leven dan in 2019. Dat blijkt uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De meeste landen zijn hier onvoldoende op voorbereid, klinkt het.

Volgens schattingen lijden nu al bijna 56 miljoen mensen aan de aandoening, die door ongeveer 100 ziekten wordt veroorzaakt. Ongeveer 60 procent van hen leeft in arme landen of ontwikkelingslanden. Meer dan 8 procent vrouwen en meer dan 5 procent mannen boven de 65 jaar worden getroffen. Slechts in 10 procent van de gevallen gaat het om jonge mensen.

Dementie zal tegen 2050 naar verwachting 139 miljoen mensen treffen. Slechts een kwart van de landen, waarvan de helft in Europa, heeft een nationaal beleid of een nationaal plan klaar. «Dementie is echt een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid,» klinkt het bij de WHO.

Meer steun, meer onderzoek

«De wereld laat mensen met dementie in de steek», zegt WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Volgens het rapport krijgen mensen met dementie en hun familieleden en verzorgers te maken met leeftijdsdiscriminatie, stigmatisering en sociale uitsluiting. «Dit mag geen plaats hebben in onze samenlevingen», klinkt het. Er moet meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat mensen met dementie de steun krijgen die zij nodig hebben om een waardig leven te leiden en dat mantelzorgers er niet alleen voor staan, aldus de WHO-topman nog.

In 2019 was elke persoon die voor iemand met dementie zorgde, daar gemiddeld vijf uur per dag mee bezig. De meesten van hen zijn vrouwen. Driekwart van de landen zegt deze verzorgers te ondersteunen, vooral in de rijke landen.

Hoewel verschillende klinische proeven mislukten, is er de laatste tijd meer geld uitgetrokken voor onderzoek naar dementie. De VS bijvoorbeeld hebben hun jaarlijkse investeringen in onderzoek naar de ziekte van Alzheimer (de meest voorkomende vorm van dementie) verhoogd van 631 miljoen dollar in 2015 tot 2,8 miljard dollar (ongeveer 2,4 miljard euro) in 2020.