Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen sterk toegenomen: «Voorspelde herfstgolf is ingezet»

Voor het eerst sinds eind augustus liggen er weer meer dan duizend mensen met of wegens een besmetting met het coronavirus in de Belgische ziekenhuizen. Dat blijkt vrijdag uit de nieuwste cijfers van gezondheidsagentschap Sciensano.

Het gaat om 1.080 patiënten, of een toename met 46 procent tegenover een week eerder. Van die patiënten hebben er 50 intensieve zorgen nodig. Dat is een daling met 2 procent.

Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus stijgt ook verder. Het waren er tussen 20 en 26 september dagelijks gemiddeld 2.471, een toename met 27 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. Het aantal uitgevoerde testen is blijven stijgen, met een gemiddelde van 12.185 testen per dag. De positiviteitsratio is ook licht gestegen tot 20,9 procent. Het reproductiegetal bleef ook toenemen en ligt op 1,22 (+15%).

Geen verrassing

In de week van 20 tot 26 september stierven gemiddeld 3,9 mensen per dag (+4%) aan COVID-19, wat het aantal overlijdens sinds het begin van de pandemie op 32.673 brengt. "De ziekenhuisopnames nemen versneld toe, waarmee de voorspelde herfstgolf duidelijk is ingezet. Zoals verwacht zien we een duidelijke toename in de bezetting van de algemene ziekenhuisbedden, terwijl de belasting op intensieve zorgen voorlopig laag blijft", duidt viroloog Steven Van Gucht de cijfers.

"Het is belangrijk dat mensen van boven de 50 jaar en mensen met onderliggende aandoeningen tijdig hun coronavaccin nemen. Binnenkort zal eveneens de vaccinatiecampagne tegen de griep starten. Als u tot een risicogroep behoort, is het aan te raden om u ook te laten vaccineren tegen de griep. Het coronavirus en griepvirus zijn immers verschillende virussen en vaccinatie tegen zowel COVID als griep zijn belangrijk. We verwachten dat deze winter ook het griepvirus volop zal circuleren", aldus nog professor Van Gucht.

Tweede booster

Op 27 september hadden ruim 1.850.000 miljoen mensen al een tweede booster gekregen, of 16 procent van de volwassen Belgische bevolking. In Vlaanderen heeft 27 procent van de 18-plussers een tweede booster gekregen, tegenover Brussel (5%), Wallonië (12%) en het Duitstalige landsdeel (8%). Het verschil in vaccinatiegraad in Vlaanderen en de rest van het land kan volgens Sciensano deels worden verklaard doordat Vlaanderen er reeds voor de zomer voor koos om de meest kwetsbaren - 80-plussers en bewoners van woonzorgcentra - actief uit te nodigen voor een tweede booster.