Aantal coronabesmettingen stijgt in alle sectoren: «Virus is wijdverspreid onder de bevolking»

Het rapport bespreekt de periode van 27 september tot en met 10 oktober. Aan de hand van de incidenties, het aantal besmettingen per 100.000 mensen de laatste twee weken, worden de verschillende sectoren met elkaar vergeleken.

Waar er traditioneel een stijging van coronabesmettingen wordt geregistreerd in sectoren als de zorg, het onderwijs en de sociale sector, tekenen nu ook andere sectoren een toename op. Het aantal besmettingen gaat naar boven in productiebedrijven, overheden en openbare gebouwen.

De gemiddelde incidentie in de werkende bevolking bedraagt in de gemeten periode 352: dat is 44 procent hoger dan de vorige periode (13 tot en met 26 september), toen de incidentie op 244 lag. Bij de algemene bevolking ligt de incidentie in het nieuwste rapport op 359, in het vorige rapport op 240. In de algemene populatie is dus een gelijkaardige stijging op te merken.

«Virus is wijdverspreid»

«Het virus is wijdverspreid onder de bevolking en de verschillende sectoren», zegt professor Godderis. «Er is ook amper een verschil op te merken tussen de werkende bevolking en de algemene bevolking.»

De incidenties in de horeca, recreatie- en kunstsector blijven wel onder het niveau van de algemene bevolking. Het aantal besmettingen in niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, is ook «onder controle», zegt Godderis. In het vorige rapport kwam naar boven dat het virus sterk de ronde deed onder het treinpersoneel, maar die stijging lijkt afgeremd: het aantal besmettingen bij het treinpersoneel ligt opnieuw op het niveau van de algemene bevolking.

Godderis vermoedt dat de algemene stijging zich nog minstens een week zal doorzetten, alvorens de herfstpiek in zicht komt. Doordat de teststrategie is veranderd, denkt de professor dat er echter een onderrapportering van het aantal positieve gevallen zit aan te komen. Ook de uitval en het ziekteverzuim in verschillende sectoren zal nog toenemen, waarschuwt hij.