Aantal bedrijven groeit: met deze tips scoor je meer klanten

Sinds de coronacrisis zit het aantal bedrijven in België flink in de lift. Alleen al in Vlaanderen is het aantal ondernemingen in 2020 gestegen met 5% blijkt uit recente cijfers .

Wanneer je net als vele anderen in tijden van de pandemie een bedrijf hebt opgericht, is het misschien even knokken om bekendheid te vergaren. Gelukkig is er een aantal tips dat je direct kunt toepassen om meer klanten te scoren.

Begin met e-mail marketing binnen je bedrijf

Zo is goede marketing de basis van je bedrijf onder de mensheid te brengen. Binnen marketing zijn verschillende vormen van elkaar te onderscheiden. E-mail marketing is bijvoorbeeld een variant die de laatste jaren ontzettend belangrijk is geworden. Met e-mail marketing wordt een vorm van direct marketing bedoeld waarbij e-mail wordt ingezet als kanaal om een bedrijf, product of dienst te promoten. Het grootste doel hierbij is meer verkopen, meer klanten krijgen en dus meer omzet genereren. Wat een groot voordeel is van e-mail marketing is dat iedereen ermee kan beginnen.

Tegenwoordig zijn er namelijk allerlei programma's beschikbaar waar je zonder enige vorm van opleiding mee kunt starten. Neem bijvoorbeeld het Belgische e-marketing platform Flexmail , een toegangelijk platform voor e-mail marketing. Via de software van dit bedrijf kun je eenvoudig nieuwsbrieven opstellen, mailings instellen en plannen en andere zakelijke mails sturen met als doel om meer klanten te genereren. Een ander groot voordeel van e-mail marketing is dat het in verhouding met andere soorten marketing een relatief voordelige manier is om klanten te trekken.

Zorg voor een blog vol kwalitatieve content op je website

Naast e-mail marketing zijn er nog andere manieren om je zichtbaarheid en vindbaarheid als onderneming te vergroten. Wist je bijvoorbeeld dat content marketing ook van groot belang is? Daarmee bedoelen we dat het voor Google enorm interessant is wanneer je op de website van je onderneming een blog vol kwalitatieve artikelen hebt staan. Daarmee beoordeelt Google je als een autoriteit binnen je vakgebied waardoor de plek van de website in de zoekmachine een stuk hoger kan komen te liggen.

Maar: dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Het is daarvoor wel belangrijk om te investeren in écht goede content. Het liefst huur je hiervoor een freelance schrijver of copywriter in die jou kan helpen met het realiseren van steengoede artikelen en informatieve blogs. Bij die artikelen is SEO ontzettend belangrijk en moet er worden gekeken naar het belang van het onderwerp voor jouw niche. Dat betekent dat je niet zomaar over van alles en nog wat moet bloggen, maar dat er echt een connectie moet zijn tussen je bedrijf en de onderwerpen van de artikelen. Er wordt niet voor niets gezegd dat content king is.

Wees zichtbaar op social media kanalen voor extra exposure

Naast een goed werkende website is het nodig om actief te zijn op social media. Social media kanalen zoals Instagram en Facebook zijn niet meer weg te denken uit ons hedendaagse leven. Een groot deel van de Belgen maakt iedere dag gebruik van dergelijke kanalen voor het checken van nieuws of het delen van eigen berichten. Daarom is het ook als ondernemer belangrijk om daar zichtbaar te zijn. Via social media kun je bijvoorbeeld ook gericht advertenties plaatsen voor de doelgroep die voor jouw onderneming interessant is.

Daarbij is het voor Google sowieso goed om op meerdere plekken zichtbaar te zijn. Wanneer je meerdere social media accounts hebt, ben je namelijk beter te vinden in de zoekmachine. Zorg er hierbij wel voor dat je regelmatig een post online plaatst en probeer om interactie te krijgen met je doelgroep. Stel bijvoorbeeld vragen via social media of post leuke berichten met een persoonlijke noot. Een kijkje achter de schermen is bijvoorbeeld altijd erg leuk voor je (potentiële) klanten.

Overige tips om meer klanten te scoren

Bovenstaande tips zouden je al moeten helpen bij het genereren van een groter klantenbestand. Om je nog net dat extra duwtje in de rug te geven kun je naast e-mail marketing, content marketing en social media de onderstaande acties ondernemen: