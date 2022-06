Aangepaste begroting, die 4 miljard euro dieper in het rood gaat, krijgt groen licht

De plenaire vergadering van de Kamer heeft het licht op groen gezet voor de begrotingscontrole van afgelopen voorjaar. De parlementsleden hebben er ruim tien uur over gedebatteerd.

Na twee zware coronajaren wilde de regering de begroting in 2022 op het traject richting evenwicht zetten, maar daar hebben de vijfde coronagolf en de oorlog in Oekraïne een stokje voor gestoken. En dus moest de regering ook tijdens de begrotingscontrole van maart akte nemen van een vertraging van de economische groei én van een hele hoop onvoorziene uitgaven.

Crisisuitgaven

Zo rekent Vivaldi op een meerkost van in totaal ruim 2 miljard euro om de uitwassen van de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis het hoofd te bieden. Die uitgaven komen bovenop de 450 miljoen euro bijkomend budget voor Defensie en de 2 miljard euro aan energiemaatregelen van begin dit jaar.

Een aantal kleinere maatregelen, zoals 30 miljoen euro voor een hogere vergoeding voor woon-werkverkeer en een herwaardering voor gespecialiseerde verpleegkundigen van 23 miljoen euro, doen de rekening verder aandikken, net als de indexering van de budgetten van de federale overheidsdiensten.

Grote rekening

Het federale begrotingstekort loopt zo op tot 20,7 miljard euro, 4,3 miljard euro meer dan het bedrag waarmee de regering rekening hield bij de begrotingsopmaak in oktober. De begrotingsaanpassing werd goedgekeurd in de Kamer, nadat die er al ruim 10 uur lang over debatteerde.