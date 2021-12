«Aandeel telewerkers in Vlaanderen zal moeten stijgen naar 40 à 50 procent»

Om de oplopende circulatie van het coronavirus de kop in te drukken, moet iedereen zijn steentje bijdragen, dus ook de werkgevers en werknemers. Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) donderdag nog eens benadrukt in De Ochtend (Radio 1). «In augustus was in Vlaanderen nog een derde van de werknemers aan het telewerken, nu zal dat moeten stijgen naar 40 à 50 procent», zei ze.

Het Overlegcomité besliste woensdag dat werknemers voor wie het praktisch mogelijk is opnieuw moeten telewerken: minstens vier dagen per week tot 12 december, daarna minstens drie dagen tot 28 januari. De werkgeversorganisaties reageerden meteen afwijzend op het verplicht karakter van de maatregel.

De beslissing werd niet genomen omdat het in de bedrijven niet goed gaat, «maar omdat we garanties willen dat de circulatie van het virus stopt», zei Crevits donderdagochtend. «Het is voor de werkgevers zuur omdat ze vorige week samen met de vakbonden nog maar opgeroepen hebben om opnieuw te gaan telewerken. Ze hadden graag een aanbeveling in die zin gezien, maar de cijfers zijn nu wat ze zijn. Als de experten zeggen dat je meer op telewerk moet inzetten, kun je dat niet zomaar naast je neerleggen.»

Geen administratieve rompslomp

Crevits benadrukte dat de verplichting maar voor een korte periode geldt. «Het is tot eind januari. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we daarna weer vooruit.»

Ze engageert zich samen met haar federale collega Pierre-Yves Dermagne om de administratieve rompslomp voor de bedrijven zo veel mogelijk te vermijden. «Er is al een mechanisme om via de RSZ door te geven wie kan telewerken. Bedrijven hebben hierin een stuk autonomie, maar ik verwacht ook verantwoordelijkheid.» Als bedrijven hun voeten vegen aan de maatregel of te veel mensen opeisen, kunnen ze evenwel gesloten worden. «Al is dat niet onze bedoeling», aldus Crevits.

Steunmaatregelen voor nachtclubs lijken ijdele hoop

De Vlaamse regering heeft momenteel geen plannen om opnieuw met grote steunmaatregelen over de brug te komen, bijvoorbeeld voor de evenementensector of de discotheken. «We moeten dat grondig bekijken, maar aan de discotheeksector vraag ik om die maatregelen (een sneltest aan de ingang of een mondmaskerplicht, red.) nu toch eens te bekijken. Het heeft geen zin om alle maatregelen af te kraken omdat ze niet te doen zouden zijn.»