Aan deze dingen ergeren we ons allemaal in de cinema

De lichten gaan uit in de cinema en je denkt de film gaat beginnen. Maar neen, eerst is er nog die verdomde reclame. Het duurt altijd zo lang, het lijkt wel of het nooit gaat ophouden. Een anticlimax om u tegen te zeggen.

Smartphone gebruiken tijdens de film

Deze is eentje voor alle smarthponeverslaafden. In het begin van de film herhaalt de cinema altijd nog eens de regels die er gelden. Daar hoort ook bij dat je je smartphone uit moet zetten tijdens de film. Maar dat heeft meestal niet iedereen begrepen. Niks is zo vervelend als het licht van een gsm in een donkere bioscoopzaal.

Luidruchtige mensen

Luid praten met je buur, overdreven lachen bij een grappige scène of meezingen met elk liedje in de film is echt heel erg storend. Dat je dat thuis doet oké, maar niet in de bioscoop. De cinema is geen café of festival.

Laatkomers

De film is een kwartier bezig en er komen nog mensen binnen in de cinemazaal. Sinds je je tickets op voorhand kan bestellen, gebeurt dit meer en meer. De laatkomers proberen dan zo onopvallend mogelijk hun plaatsje te vinden, maar dat lukt nooit. Ze hebben net een zetel gereserveerd waar al iemand zit waardoor de hele rij moet opschuiven of ze blijven nog minutenlang voor het scherm staan.Weg concentratie.

Grote mensen

Grote mensen die net de stoel voor je komt zitten, zijn erg vervelend. Je zicht verdwijnt als sneeuw voor de zon en je moet je in allerlei bochten wringen om toch maar een glimp op te vangen van de film. Dus aan alle mensen met een groot gestalte: kies voor zetel achteraan in de bioscoopzaal.