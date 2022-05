«86 procent van de ouders tevreden over kraamzorg»

Vaak onderschatten deze ouders de uitdagingen die zich kort na de geboorte voordoen. Maar er zijn ook andere drempels zoals schaamte om hulp in te schakelen of een fout beeld over de betaalbaarheid van kraamzorg. Die prijs wordt bepaald aan de hand van het inkomen met een maximum van 9 euro per uur. Bovendien betalen de meeste mutualiteiten de helft terug en komen sommige hospitalisatieverzekeringen daarbovenop nog tussen.

Eigen welzijn

Van de ouders die wel van kraamzorg gebruikmaakten, is 86 procent tevreden. In dezelfde lijn geeft 86 procent aan dat het inschakelen van kraamzorg een positieve impact had op hun mentale welzijn.

«Alles draait rond de baby, maar aandacht hebben voor je eigen mentale welzijn en zelfzorg verdwijnt vaak naar de achtergrond in die eerste weken», zegt Lien Ooms, expert jong gezin bij i-mens. «Een kraamverzorgende brengt gemoedsrust en geeft ouders de tijd om even op adem te komen.»