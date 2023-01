In het Antwerpse district Borgerhout is woensdag een 8-jarig kind gewond geraakt toen het op het Vincotteplein enkele klappen kreeg van een vermoedelijk verwarde man. Dat bevestigt de lokale politie. De man werd opgepakt voor verhoor.

Volgens Het Laatste Nieuws zou het slachtoffer een hersenschudding en blauwe plekken aan het voorval overgehouden hebben. Ook haar bril raakte beschadigd.

De verdachte is een 21-jarige man die op het moment van de feiten mogelijk in een psychose verkeerde. Het slachtoffer, een meisje, werd naar huis gebracht en daar opgehaald door een ziekenwagen, om vervolgens in het ziekenhuis de nodige verzorging te krijgen.