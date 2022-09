6 manieren om de betrouwbaarheid van websites te controleren

Voor elke geloofwaardige website zijn er tientallen boordevol informatie die onnauwkeurig, onbetrouwbaar of gewoon gek is. Voor de onoplettende, onervaren journalist of onderzoeker kunnen dergelijke sites een mijnenveld van mogelijke problemen opleveren. Met dat in gedachten zijn hier zes manieren om te bepalen of een website betrouwbaar is.

Pas op voor vooringenomenheid

Verslaggevers schrijven veel over politiek en er zijn tal van politieke websites. Maar velen van hen worden gerund door groepen die een vooroordeel hebben ten gunste van één politieke partij of filosofie. Een conservatieve website zal waarschijnlijk niet objectief rapporteren over een liberale politicus, en vice versa. Blijf uit de buurt van sites met een politieke bijl om te malen en zoek in plaats daarvan naar sites die onpartijdig zijn.

Zoek naar gevestigde instellingen

Het internet staat vol met websites die vijf minuten geleden zijn gestart. Wat je wilt, zijn sites die zijn gekoppeld aan vertrouwde instellingen die al een tijdje bestaan ​​en een bewezen staat van dienst hebben op het gebied van betrouwbaarheid en integriteit. Dergelijke sites kunnen sites zijn die worden beheerd door overheidsinstanties, non-profitorganisaties, stichtingen of hogescholen en universiteiten.

Vermijd anonieme auteurs

Artikelen of studies waarvan de auteurs worden genoemd, zijn vaak, maar niet altijd, betrouwbaarder dan anoniem geproduceerde werken. Het is logisch: als iemand bereid is zijn naam te plaatsen op iets dat hij heeft geschreven, is de kans groot dat hij achter de informatie staat die erin staat. En als je de naam van de auteur hebt, kun je deze altijd Googlen om hun gegevens te controleren.

Zoek naar sites met expertise

Je zou niet naar een automonteur gaan als je je been brak, en je zou niet naar het ziekenhuis gaan om je auto te laten repareren. Dit ligt voor de hand: zoek naar websites die gespecialiseerd zijn in het soort informatie dat je zoekt. Dus als je een verhaal schrijft over een griepuitbraak, kijk dan eens op medische websites, zoals RIVM of The Centers for Disease Control and Prevention, enzovoort.

Vermijd commerciële sites

Sites die worden beheerd door bedrijven en bedrijven - hun websites eindigen meestal op .com/.nl - proberen je vaker wel dan niet iets te verkopen. En als ze je iets proberen te verkopen, is de kans groot dat de informatie die ze presenteren in het voordeel van hun product wordt gekanteld. Dat wil niet zeggen dat bedrijfssites volledig moeten worden uitgesloten. Maar wees op je hoede, ook als je bijvoorbeeld wilt spelen op een van de casino sites Bet Square .

Controleer de links

Gerenommeerde websites linken vaak naar elkaar. Je kunt erachter komen welke andere websites linken naar de site die je onderzoekt door een linkspecifieke Google-zoekopdracht uit te voeren. Voer de volgende tekst in het zoekveld van Google in en vervang "[WEBSITE]" door het domein van de site die je onderzoekt:

link:http://www.[WEBSITE].nl

De zoekresultaten laten je zien welke websites linken naar degene die je aan het onderzoeken bent. Als veel websites naar de site linken en die sites betrouwbaar lijken, is dat een goed teken.