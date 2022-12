5 tips voor het verven van je interieur

Een frisse verflaag is de beste manier om een ​​kamer er schoon en modern uit te laten zien. Als je een huiseigenaar bent, kan verse verf de waarde van je eigendom verhogen en een goedkope manier zijn om opnieuw in te richten. Als je een huurder bent, kan nieuwe verf je helpen om die borg terug te krijgen, of om het appartement meer van jezelf te laten voelen. In beide gevallen doe je er dus goed aan om Sikkens verf aan te schaffen, maar hoe moet je je interieur verven? Gebruik deze tips!

Maak eerst schoon

Pak gewoon een kleefdoek - een vel pluisvrij materiaal geïmpregneerd met een kleverige substantie, zoals bijenwas - om het in staat te stellen fijne deeltjes op te nemen. Het verwijdert stof, vuil of vlekken van wat je ook aan het schilderen bent, zodat je een onberispelijke afwerking krijgt. Laat de doek over sierlijsten, deuren, plafond, muren of andere plekken lopen die je tijdens je verfbeurt wilt raken. Als je ooit een haarlok of stofdeeltjes in de verf hebt opgemerkt dan is dat omdat iemand deze stap heeft overgeslagen.

Plak schildertape

Als je moeite doet met je schildertape, voorkom je toekomstige hoofdpijn. Je kunt het van tevoren aanbrengen en zorg ervoor dat je een goede afdichting creëert om druppels te voorkomen door een plamuurmes over de tape te slepen. Zorg ervoor dat je de tape verwijdert voordat de verf volledig droog is om schade aan je harde werk te voorkomen. Het is ook een goed idee om een ​​vochtige doek bij de hand te houden als je aan het schilderen bent, zodat je uitglijden of druppels snel kunt wegvegen.

Gebruik een primer

Je hebt waarschijnlijk al eerder gehoord dat je de primer kunt overslaan en direct kunt beginnen met schilderen. Dat kan zeker, maar als je een onberispelijke afwerking wilt, raden experts het niet aan. Een primer helpt namelijk een uniforme basis te creëren, eventuele onvolkomenheden te verbergen en te zorgen voor een onberispelijke afwerking. Voor de meeste oppervlakken volstaat één laag hoogwaardige primer, voor ruwere oppervlakken en felle kleuren mogelijk niet.

Breng twee lagen aan

Schilderen is een workout van het hele lichaam. Je zou in de verleiding kunnen komen om ermee te stoppen en na één laag "goed genoeg" te zeggen. Toch is het meestal nodig om twee lagen verf aan te brengen. Muren schilderen is niet hetzelfde als je nagels lakken, en je kunt niet de ene na de andere laag aanbrengen. Voor het beste resultaat wacht je met het aanbrengen van de tweede laag totdat de eerste volledig droog is, wat kan variëren afhankelijk van je omgeving en schildermethoden.

Gebruik de juiste tools

Je maakt je leven gemakkelijker en je verfafwerking gladder door de juiste applicatormaterialen te gebruiken. Als je verf aan het rollen bent, moet je een zacht, fijn materiaal gebruiken, zoals een rolhoes van microvezel, om de gladste afwerking te krijgen. Als je het erop borstelt, zorgt een synthetische borstel met zachte filamenten, zoals een hoogwaardige polynylonborstel, voor minimale tot geen penseelstrepen. Goedkope rollers kunnen uit elkaar vallen en pluisjes op je muren achterlaten, wat stoten en strepen zal veroorzaken.