5 tips voor een goedkope renovatielening tijdens Batibouw

1.Kies de juiste renovatielening

Om een verbouwing te financieren zijn er verschillende mogelijkheden voor een lening . Een renovatielening is de meest voor de hand liggende optie, maar daarom niet noodzakelijk de goedkoopste. Als je bijvoorbeeld investeert in energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, nieuwe ramen of dakisolatie, kies je beter voor een groene lening. De rentevoeten van dit krediet liggen immers lager omdat de bank bewijzen vraagt en duurzame investeringen wil promoten.

Maar er zijn nog andere mogelijkheden. Wie al een woonkrediet heeft lopen, kan ervoor kiezen om (een deel) van het al afgeloste bedrag terug op te nemen om daarmee de renovatie te financieren. Dat is voordelig omdat je geen notariskosten meer moet betalen en je leent tegen de huidige rentetarieven. Wel kan de bank je dossierkosten aanrekenen, al bedragen die maximaal 500 euro. Met de stijgende rentes van hypothecaire leningen is het ook aangeraden om te onderzoeken of een renovatielening toch niet goedkoper is.

Ook als je een nieuw hypothecair krediet aanvraagt, is het mogelijk om het budget voor je renovatie mee te lenen. Zo hoef je maar één lening af te betalen tegen dezelfde rentevoet, dezelfde looptijd en dezelfde voorwaarden.

2.Weet welke banken hun rentevoeten verlagen

Elk jaar zijn er wel enkele banken die hun rentevoeten op renovatie- en groene leningen verlagen naar aanleiding van Batibouw. Dit jaar is Beobank de eerste die uitpakt met een lager tarief. De rente op een renovatiekrediet gaat van 2,85% naar 2,49%, en die van een groene lening daalt van 1,69% naar 1,39%. Deze verlaagde aanbiedingen gelden tijdelijk tot 14 juni 2022. De kans is groot dat nog andere kredietgevers in hun voetsporen treden.

3.Vergelijk de verschillende kredietgevers

Een verlaging betekent echter niet noodzakelijk dat een bank dan de goedkoopste aanbieding op de markt heeft. Het blijft daarom belangrijk om de verschillende kredietgevers en hun leningen te vergelijken. Zo schommelen de rentevoeten van een renovatielening momenteel tussen de 2,49% en 6,9%. Wie niet vergelijkt, kan al snel te veel betalen voor zijn of haar renovatieproject. Uiteraard stelt elke bank ook zijn eigen voorwaarden, wat van invloed kan zijn op jouw keuze.

Ook voor een groene lening verschillen de rentetarieven en voorwaarden per financiële instelling. Zo kan je enkel van deze voordelige rentes profiteren als een bepaald deel van het bedrag gebruikt wordt voor energiezuinige maatregelen. Bij Beobank moet zo’n 70% van de lening gerechtvaardigd zijn met een factuur of aankoopbon, terwijl dit bij KBC en AXA Bank slechts 50% is. Ook hier is vergelijken dus de boodschap!

4.Ken je verbouwingsbudget

Een van de voorwaarden om een renovatie- of energielening te kunnen aanvragen, is dat je offertes of aankoopbewijzen moet voorleggen. Deze dienen voor de banken als een garantie. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat je jouw verbouwingsbudget zo goed mogelijk berekent. Zo hoef je niet te veel te lenen en bespaar je geld. Hoe groter je leenbedrag, hoe meer rentekosten je immers zal betalen.

5.Laat je niet meteen verleiden op de beurs

Traditioneel zijn de meeste banken aanwezig op Batibouw om hun leningen voor te stellen. Uiteraard komt elke bank voor jou met het meest voordelige aanbod. Of zo lijkt het toch. Beter is om je niet meteen op de beurs te laten verleiden, maar bij thuiskomst rustig alle kredietgevers nog eens te vergelijken. Het is mogelijk dat je zo nog een goedkopere renovatielening vindt. De meeste promoties blijven ook nog enkele dagen of weken nadien geldig, waardoor je dus genoeg tijd hebt om de beste optie voor jouw verbouwing te vinden.