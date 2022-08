5 dingen die u niet wist over leningen en kredieten op afbetaling

Het is een stap die veel mensen in hun leven zetten: het aangaan van een banklening. Leningen op afbetaling, die vaak als een doorn in het oog worden gezien, kunnen soms zeer nuttig zijn. Hier zijn 5 dingen die je waarschijnlijk nog niet wist over persoonlijke leningen.

1. Banken zijn in hevige concurrentie om u geld te lenen

Dit kan soms paradoxaal lijken, vooral als u al eens een lening bent geweigerd. Maar banken maken winst met de rente op de leningen die ze verstrekken. Zij concurreren dus met elkaar om de klant te vinden die geld van hen kan lenen, en die een minimaal risico vertegenwoordigt om niet op tijd te worden terugbetaald. Dit is bijzonder interessant om te weten omdat u deze informatie in uw voordeel kunt gebruiken. Het enige wat u hoeft te doen is een persoonlijke lening simulatie te maken op een gespecialiseerde website, de verschillende tarieven van elke bank te vergelijken en degene te kiezen die u het beste tarief biedt, of een andere bank te kiezen en hen vragen hun goedkopere concurrent te evenaren. Deze methode kan u honderden, of zelfs duizenden euro's besparen.

2. Leningen kunnen worden aangegaan met meer dan 1 persoon

Het is mogelijk om met meerdere personen een leningscontract te ondertekenen. Mensen sluiten vaak samen een lening af om de maandelijkse lasten te verminderen, maar ook om hun kansen op het aanvaarden van hun aanvraag te vergroten. En dat is logisch: met meer dan één persoon heb je een veel kleiner risico om je lening niet af te lossen. Uw gezamenlijk maandinkomen is groter en uw aflossingscapaciteit is veel groter. Het enige probleem is dat u in geval van betwisting of scheiding afhankelijk bent van de goede trouw van uw mede-kredietnemer om uw gezamenlijke schuld te blijven aflossen. Doet hij of zij dat niet, dan kan de bank zich tot u wenden om de rest van het bedrag terug te betalen.

3. Je hoeft je verzoek niet altijd te verantwoorden (maar het is beter om het wel te doen)

Persoonlijke leningen moet je in theorie niet rechtvaardiging. U kunt een bepaald bedrag lenen zonder dat u hoeft uit te leggen waarvoor het geld zal worden gebruikt. Soms is het bij consumentenkrediet niet mogelijk om offertes en facturen te verkrijgen om uw lening te rechtvaardigen. Misschien heeft u niet eens een bijzondere reden, behalve dan dat u een reserve aan geld wilt hebben voor verschillende soorten uitgaven. Dat gezegd hebbende, zullen veel banken u vragen wat u met het geld van plan bent. En als je dat kan uitleggen, is het beter om dat te doen. Dit zal de geldschieter "geruststellen" dat het een serieus project is en de kans dat uw krediet goedgekeurd wordt vergroten. Verder, kan het u ook helpen om een betere rente te verkrijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor renovatieprojecten of voor de aankoop van een auto.

4. Leningen en kredieten ondersteunen de economie en de economische groei

Zonder de mogelijkheid om een krediet te krijgen, zouden mensen alleen op hun spaargeld kunnen vertrouwen om de auto van hun dromen, een huis, een verlovingsring of gewoon een reis te kopen. Maar zulke uitgaven vergen veel geld. Soms moet je levenslang sparen om bijvoorbeeld een huis te kopen. Maar het heeft geen zin om te wachten tot je oud genoeg bent om een huis of een auto te kopen. En de wereldreis waar je van droomt, wil je natuurlijk ook niet uitstellen, daarom wil je ze maken nu je nog gezond bent. Of als je een verlovingsring cadeau wilt geven aan je partner, wil je ook niet nog een paar jaar wachten. Dit stelt de juwelier, touroperator of handelaar ook in staat zijn zaak draaiende te houden en zich niet te beperken tot clientèle die rijk genoeg is om zich alles van tevoren te kunnen veroorloven. In zekere zin kan het gezegd worden leningen de economie flexibeler maken.

5. Een persoonlijke lening zal vaak goedkoper zijn als u klant bent bij de bank voor andere financiële producten

Banken geven natuurlijk de voorkeur aan hun klanten. Vooral degenen die ze al lang kennen. Dit is een argument dat u kunt gebruiken om een beter tarief te onderhandelen. Maar of u nu al dan niet klant bent, de beste manier om de rente te verlagen is de bank in staat te stellen winst te maken via andere financiële producten. Daarom zal een bank u bijvoorbeeld verschillende aanvullende diensten bij uw lening aanbieden, zoals een verzekering, een spaarrekening of een investeringsplan.