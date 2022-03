25 studies moeten Belgisch windmolenpark in natuurgebied mogelijk maken

Belgische onderzoekers voeren 25 natuurstudies uit om een groot windmolenpark aan te leggen in de Noordzee. Die zijn nodig om de gevolgen op planten en dieren in de Prinses Elisabeth Zone te begrijpen. Het beschermd natuurgebied kan enkel gebruikt worden voor de energieproductie van ruim 3 GW indien de impact op fauna en flora zo beperkt mogelijk is.