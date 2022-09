10.000 betogers op nationale actiedag voor meer koopkracht: «Er is meer vakbondsprotest op komst»

Na de manifestatie woensdag voor koopkracht, lijkt er nog meer vakbondsprotest op komst. Op 9 november willen de vakbonden een algemene staking organiseren. Thierry Bodson van de socialistische vakbond liet zelfs uitschijnen dat er tussendoor acties mogelijk zijn. «9 november is nog lang. We moeten ons beraden over mogelijke tussenstappen», zei hij op het Muntplein, voor duizenden vakbondsmilitanten in groen, rood en blauw.

De bonden voeren met duizenden actie voor meer koopkracht. De vakbonden maken zelf gewag van 10.000 betogers. Er zijn vakbondsdelegaties van openbare diensten aanwezig, maar ook van bedrijven zoals Colruyt en Picanol.

De actie van woensdag kaderde in de eis voor meer koopkracht en de weerstand tegen de loonnormwet. De inflatie in België staat op bijna 10 procent, aangedreven door de hoge energieprijzen. «Voorschotfacturen van zo’n 600 euro per maand zijn voor de meerderheid van de burgers een onmogelijke zaak», aldus Bodson. «Het is niet dat we niet willen betalen, maar we kunnen niet betalen».

«Maatregelen volstaan niet»

De federale regering is al met een pakket maatregelen over de brug gekomen om de energiefactuur te verlichten, maar dat volstaat niet voor de vakbonden. Het sociaal tarief werd uitgebreid naar zo’n twee miljoen mensen, maar volgens Marc Leemans van het ACV moet dat tarief automatisch worden toegekend. Hij pleitte ook om het uit te breiden naar de lage middenklasse. «Zij krijgen nu 400 euro van de regering, maar dat is slechts een twaalfde van het sociaal tariefvoordeel», klonk het. «En wat met de periode na november en december?» Ook de liberale vakbond riep op om het sociaal tarief automatisch en definitief toe te kennen en de andere maatregelen al zeker te verlengen tot maart. «Dat zal nodig zijn.»

Overwinsten belasten

De vakbonden kijken ook naar de Vlaamse regering, die verweten werd de begroting te laten voorgaan. «Dat is een domme keuze, als je mensen daarmee in de kou en het donker zet», sprak Leemans. «Kies voor uw kiezers.»

De staat moet volgens het ABVV extra middelen halen uit de miljardenwinsten van de energiebedrijven. «Men moet die overwinsten, die illegitiem zijn, snel belasten. We kunnen dit doen als België», riep Bodson op, maar volgens hem ligt vooral de liberale familie dwars.

Loonnormwet

De loonnormwet uit 1996, die bepaalt dat de lonen in de privésector slechts beperkt mogen stijgen bovenop de index, was woensdag eveneens kop van jut bij de vakbonden. «Ook werknemers hebben recht op een deel van de koek», zei Leemans, die vindt dat de «sjoemelwet» moet verdwijnen, zeker als de crisis voorbij is.

De werkgevers werd opgeroepen «te stoppen met hun gepoker tegen de index». «Het zijn jullie bedrijven die de prijzen optrekken en de index aanjagen. Met de indexering wordt niemand rijk, zonder wordt iedereen armer, ook de middenstand», aldus Leemans. Bodson riep op zijn beurt op om de prijzen te blokkeren.