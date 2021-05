«Van schrijnwerker naar BIM-modelleur»

Met gratis opleidingen helpt Cevora, het opleidingscentrum van alle bedrijven binnen Paritair Comité 200, werkzoekenden aan een job als bediende. Die opleidingen combineren ze met een stage en professionele coaching. En dat werkt: drie op de vier werkzoekenden die een opleiding met stage volgen bij Cevora, vinden een job als bediende. Ook Gert-Jan besloot om een nieuwe koers te varen.

Ongelukkig op het werk

Na zijn middelbaar deed Gert-Jan een specialisatiejaar schrijnwerker. Maar toen hij bij een totaalafwerkingsbedrijf aan de slag ging, merkte hij al snel dat deze job hem niet gelukkig zou maken. «Het was niks voor mij. Ik kon me niet inbeelden dat dit de rest van mijn leven zou worden.»

De ideale opleiding

Gert-Jan ging rondneuzen in het opleidingsaanbod voor werkzoekenden van Cevora. Zo vond hij de opleiding voor BIM-modelleur, georganiseerd in samenwerking met VDAB.

«Het leek perfect: ik tekende graag en ik was geïnteresseerd in de bouw. Ik stuurde dus mijn kandidatuur in. Er waren een vijftigtal kandidaten, waarvan er twaalf de opleiding mochten volgen. En wat bleek? Mijn technische achtergrond en praktijkervaring speelden in mijn voordeel bij de testen. Toen ik geaccepteerd werd, legde ik me volledig toe op de opleiding.»

Die duurde negen maanden. «We kregen les van gedreven mensen met enorm veel vakkennis. De balans tussen theorie en praktijk zat ook goed. Doorheen het hele traject, en zelfs nu in mijn huidige job, kon ik rekenen op de ondersteuning van mijn coach.»

Van stage tot job

Gert-Jan liep stage bij Boydens, een internationaal studiebureau. «Ik kwam er terecht in een team van hooggeschoolde collega’s. Ik moest vaak hulp vragen, maar met mijn praktijkervaring bood ik ook wel een meerwaarde.»

Is hij blij met waar hij nu staat? «Zeker! Mijn huidige job is een serieuze upgrade. Mijn advies voor mensen die vastzitten in hun job? Durf het roer om te gooien. Met genoeg doorzettingsvermogen kan je meer bereiken dan je denkt.»

Klaar voor een nieuwe start?

Ben jij werkzoekend en zie je een job als bediende wel zitten? Kies dan voor een opleiding, met stage en professionele coaching, van Cevora. Ontdek het volledige aanbod op www.eenjobalsbediende.be.