Bouwsector recht de rug in 2021

De bouwsector is dit jaar goed gestart, na het rampzalige coronajaar 2020. Enkel de duurdere grondstoffen en langere levertermijnen van bepaalde bouwproducten dreigen een rem te zetten op de economische relance. Dat meldt sectorvereniging Bouwunie, die oproept tot begrip en vraagt aan openbare opdrachtgevers om flexibel te zijn.

Uit de recentste bouwbarometer van Bouwunie blijkt dat de orderboeken van bouw-kmo’s en zelfstandigen weer beter gevuld zijn. «Het huidige werkvolume is opmerkelijk beter dan dat van eind 2020», zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. «Maar liefst 22% ziet de voorbije maanden een duidelijke toename van het aantal opdrachten. Bijna een op drie heeft voor meer dan een half jaar werk, eind vorig jaar was dit een op vijf. We zetten een forse stap vooruit, het topniveau van 2019 komt daarmee de volgende maanden hopelijk terug in zicht.»



Wereldwijde bouwwoede



Toch geven de bouwbedrijven aan dat ze onder de huidige prijzen moeilijk winstgevend kunnen werken. De grote boosdoener is volgens Bouwunie de volatiele markt van de bouwmaterialen vanwege productieproblemen door de coronacrisis en de huidige grote vraag wereldwijd. Uit een recente bevraging bij 187 bouwbedrijven blijkt dat 87% kampt met leveringsproblemen en abnormale prijsstijgingen.

«Door de leveringsproblemen komt de planning in het gedrang. De vertragingen kunnen oplopen van 2 weken tot meerdere maanden», zegt Waeytens. De meest problemen doen zich voor bij de houtproducten, isolatiematerialen, ramen en dakramen, radiatoren en technische onderdelen. Bovendien zijn ook de prijzen van diverse producten uitzonderlijk hard gestegen.



Plotse prijsstijging van materialen



De prijsstijgingen, die variëren van 10 tot 50%, zijn heel abrupt gekomen. «Het doorrekenen van zo’n onverwachte prijsstijging is moeilijk, want de klant houdt vast aan de prijs zoals vermeld in de offerte. Dit weegt op de rendabiliteit», aldus Jean-Pierre Waeytens. «Bovendien wordt er door de leveranciers ook vaak gewerkt met dagprijzen en kan de aannemer dus moeilijk op voorhand anticiperen.» Bouwunie vraag dan ook begrip aan de particuliere klanten en de nodige flexibiliteit voor overheidsopdrachten waarin geen prijsherziening is voorzien. «Door leveringsproblemen kunnen ook de uitvoeringstermijnen in het gedrang komen. Voor sommige openbare opdrachten staan hier boetes op. Dit is overmacht voor de aannemer, en we roepen de opdrachtgevers dan ook op om de nodige soepelheid aan de dag te leggen», besluit Waeytens.