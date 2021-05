Vrouw openhartig over seks met groot geschapen man: “Ik moest meermaals naar het ziekenhuis”

Of de grootte ertoe doet? Het blijft een open vraag. Maar deze vrouw heeft aan den lijve ondervonden dat té groot ook niet ideaal is. Bewijze haar meerdere bezoekjes aan het ziekenhuis.

Tracy Kiss nam in 2016 deel aan ‘Naked Attraction’, een Britse datingshow waarin kandidaten op basis van naakte lichamen een eventuele partner kiezen. Ze koos uiteindelijk voor Mark, die overduidelijk verwend werd door Moeder Natuur.

Wilde, maar pijnlijke nachten

Onlangs blikte ze terug op dat avontuur. Zo legt ze uit dat Mark en zij na het programma een jaar lang gedatet hebben. Na een zoveelste wilde nacht met hem belandde ze daarbij enkele keren in het ziekenhuis. “Iedereen wist dat Mark groot geschapen is. Weet je, als een vrouw bevalt van een baby, verandert het daar beneden bij haar. Wel, zijn extra bagage helpt daar behoorlijk bij. Door hem belandde ik enkele keren in het ziekenhuis, maar het gaat goed met me”, lezen we in Daily Star.

Iemand anders leren kennen

Na een jaar stopten ze met daten. Tracy leerde via Tinder iemand anders kennen. Daar is ze intussen al twee en een half jaar mee samen.

Hieronder kan je de bewuste aflevering uit 2016 bekijken: