Vrouw denkt bewijs te hebben dat vriendje haar bedriegt, maar ze maakt ENORME blunder… (foto)

Een vrouw was onlangs in alle staten toen ze (iets wat leek op) een condoom in de zetel vond. Ze deelde een foto ervan in een Facebookgroep, maar al snel merkte ze dat ze een serieuze inschattingsfout had gemaakt…

De vrouw, die anoniem wenst te blijven, deelde de foto in de groep Girlsmouth, waarin maar liefst 161.000 leden zitten. “Ik denk dat hij me bedriegt. Ik vond dit net in de zetel”, schreef ze.

Worst

Haar bericht lokte heel wat hilarische reacties uit. De vrouw had meteen door dat het niet om een condoom ging, maar om het omhulsel van een ‘Peperami’-worst. “Hij had gewoon zin in worst”, “Dat is het laatste waar ze zich zorgen over moet maken, als ze denkt dat dat hem zou passen”, en “Dat is erger dan overspel. Ik zou razend zijn”, wordt er gelachen in de reacties.