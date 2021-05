Tuinfeesten met 50 mensen mogen vanaf 9 juni dan tóch doorgaan, met of zonder cateraar

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft aangekondigd dat iedereen vanaf 9 juni tuinfeesten mag organiseren met een maximumcapaciteit van 50 mensen. Dat deed hij in ‘De Cooke & Verhulst Show’.

Op dit moment mag je met tien mensen afspreken op je terras of in je tuin, met respect voor de basisregels (afstand houden en een mondmasker dragen). Tijdens het laatste Overlegcomité werd beslist dat dat aantal vanaf 9 juni opgekrikt wordt naar 50 mensen, maar dan moet er wel een professionele cateraar aanwezig zijn die alles in goed banen leidt.

Op beslissing teruggekomen

Die laatste beperking lokte heel wat kritiek uit. Daarom heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nu beslist om tuinfeesten met 50 mensen vanaf 9 juni alsnog toe te laten, met of zonder cateraar. “De discussie heeft de laatste dagen wat vormen aangenomen, dus ik heb het opnieuw met de eerste minister besproken. We gaan vanaf 9 juni, de eerstvolgende datum dat er verder versoepeld kan worden, tuinfeesten met een maximumcapaciteit van 50 mensen toelaten. Cateraar of geen cateraar, het doet er niet toe”, vertelt hij in ‘De Cooke & Verhulst Show’.

Horecaprotocol

Tijdens die tuinfeesten moet er wel voorzichtig omgesprongen worden met de basisregels. “We gaan geen politie naar de tuinen van de mensen sturen. We weten intussen wat mag en niet mag. Het horecaprotocol dat vandaag van toepassing is moet ook op die tuinfeesten gehanteerd worden”, besluit hij.