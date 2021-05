Stel je eigen kledingkast samen met de innovatieve 3D-kastentool

Tegenwoordig shoppen we steeds vaker vanuit huis. Logisch want bij het online winkelen heb je geen reistijd, de webshop is 24/7 open en je bent geen vermogen kwijt aan de parkeermeter. Toch zijn er ook nadelen verbonden aan het thuis winkelen. Zo kan het soms lastig zijn de juiste producten uit te zoeken. Je wilt voorkomen dat je aankoop tegenvalt en vervolgens met veel moeite de producten moet terugsturen.

Met de unieke 3D-kastentool kun je eenvoudig online een kledingkast samenstellen en zie je meteen een preview van het eindproduct. Zo krijg je toch dat extra beetje feeling bij de artikelen die je vaak mist bij het thuiswinkelen. Wil je weten hoe het werkt? Lees dan verder! ↓

De online 3D-kastentool

Met de innovatieve tool van Slaapkamerweb kun je gemakkelijk bekijken hoe de samengestelde kast eruit komt te zien. Zo kun je allereerst een keuze maken over de hoogte, breedte en kleur van de kast. Daarnaast kun je kiezen of je de kast wilt voorzien van accessoires als spiegeldeuren of verlichting. De tool laat je direct een preview zien van het eindresultaat. Vind gemakkelijk een kast die bij jouw woning past!

Bepaal zelf de indeling van de garderobekast

De perfecte indeling van een garderobekast is sterk afhankelijk van de spullen die erin opgeborgen worden. Sommigen willen liever wat meer hangruimte voor de blouses en overhemden en anderen willen wat meer lades voor het opbergen van sokken en ondergoed. Bij Slaapkamerweb kun je zelf gemakkelijk bepalen hoe de kast er van binnen uit komt te zien. Zo voldoet de kast altijd aan jouw wens met betrekking tot de opbergmogelijkheden.

Stel een kledingkast samen die bij u past!

Een schuifdeurkast is een prominent object in de slaapkamer. Daarom moet de kledingkast niet alleen functioneel, maar ook een streling voor het oog zijn. Bij Slaapkamerweb vind je een ruim assortiment aan verschillende kasten. Of je nu kiest voor een schuifdeurkast, zweefdeurkast of draaideurkast; bij ons kun je altijd terecht! De kasten zijn verkrijgbaar in verschillende groottes, kleuren en materialen. Zo vind je gegarandeerd een schuifdeurkast die past bij de stijl van jouw slaapkamer.

Gratis bezorging én montage van jouw kledingkast

Zodra je de bestelling voor de door jouw samengestelde kast hebt geplaatst gaat Slaapkamerweb direct voor je aan de slag. Allereerst wordt er een afspraak gemaakt voor de bezorging. Op deze dag zullen de vakkundige monteurs de kast monteren zodat je hier geen omkijken naar hebt. Dat scheelt je een hoop ellende en gedoe. De monteurs zorgen ervoor dat de kast goed wordt afgesteld en netje in elkaar wordt gezet zodat je lang plezier hebt van het product. Hiervoor betaal je bij Slaapkamerweb niks extra!

Ben je enthousiast geworden over de producten en service van Slaapkamerweb? Bekijk het aanbod en personaliseer jouw kledingkast online!