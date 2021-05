Sean Dhondt heeft (al) nieuwe vriendin: “Daar zijn we toch van geschrokken” (foto)

Sean Dhondt heeft de liefde opnieuw gevonden. En het is geen onbekende: Miss België 2017-finaliste Maithé Rivera Armayones. Volgens dorpsgenoten van de zanger was hij al met haar aan het daten toen Sean en Allison nog hoopten op een verzoening.

Het leven van Sean Dhondt werd behoorlijk stormachtig toen in september naaktbeelden van hem de ronde deden op sociale media. We weten intussen dat hij in de val gelokt werd door ene ‘Eveline’. Zijn echtgenote Allison Scott (31) zocht daarna maandenlang de rust op in de Verenigde Staten. Een maand geleden kwam ze terug naar België en kondigden zowel zij als Sean aan dat ze uit elkaar gingen. “Na 10 jaar huwelijk hebben Allison en ik beslist om elk onze eigen weg te gaan. Met respect en liefde voor elkaar, want alle lief en leed dat we deelden, neemt niemand ons ooit nog af”, schreef hij op Instagram.

Ex van Fabrizio

Nu blijkt dat die knoop al langer doorgehakt was in het hoofd van Sean. De 37-jarige presentator is samen met Maithé Rivera Armayones, een 22-jarige influencer die in 2017 finaliste van Miss België werd. In 2019 had ze een korte relatie met ‘Temptation’-verleider Fabrizio Tzinaridis en twee jaar eerder werd ze gelinkt aan Rode Duivel Thibaut Courtois. Het is niet duidelijk waar ze elkaar hebben leren kennen, maar Maithé werkte achter de schermen van ‘The Voice Senior’, toen Sean in de finale van die show in december vorig jaar last minute inviel voor een zieke An Lemmens.

Kussen aan frituur

Volgens enkele dorpsgenoten van Sean is er al maandenlang iets gaande tussen hem en Maithé. Enkele mensen stuurden foto’s naar de redactie van Het Laatste Nieuws waarop Sean passioneel kussend te zien is met een jongedame op de parking van een frituur. De foto’s dateren van eind februari, toen Allison nog in de Verenigde Staten zat en Sean nog maar pas in de krant had verteld dat hij de draad van hun huwelijk weer zou oppikken. “Het was zeker niet de eerste keer dat we Sean aan de frituur met die andere vrouw hebben zien afspreken. Maar dat Sean dat opnieuw deed, enkele dagen nadat hij in de krant had gezegd te blijven vechten voor zijn huwelijk, daar zijn we toch van geschrokken”, klinkt het in Dag Allemaal.

Onderstaande foto deelde Sean maandagavond: