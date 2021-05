Op zoek naar een studentenjob? Deze sector komt momenteel handen tekort

De campagne helpdeoogst.be wordt dit jaar voor de tweede keer gelanceerd. Dat kondigt Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) aan. De campagne wil (tijdelijk) werklozen en studenten aantrekken om mee te oogsten nu het door het coronavirus moeilijker is buitenlandse seizoensarbeiders aan te trekken.

Eind mei zal de campagne zich via sociale media richten op studenten die een vakantiejob zoeken. Naast studenten wil de campagne ook (tijdelijk) werklozen naar de land- en tuinbouw lokken.

Uitkering behouden

Tijdelijk werklozen kunnen tot eind juni 75% van hun uitkering behouden terwijl ze daarnaast ook werken in de tuinbouwsector. De federale regering bekijkt of deze maatregel verlengd kan worden. Ook mogen (seizoens)arbeiders meer dagen in de land- en tuinbouw werken dan voor corona. Met de zogenaamde dubbele plukkaart kunnen ze 60 in plaats van 30 dagen werken in de landbouw en 100 in plaats van 65 in de tuinbouw.

In april ontving de VDAB 771 vacatures voor de land- en tuinbouwsector. In februari en maart kwamen er respectievelijk 502 en 419 vacatures bij. De ervaring leert dat meer dan 80% hiervan ingevuld raakt. Voor de campagne sloegen de VDAB, het Departement Landbouw en Visserij, Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties de handen in elkaar.