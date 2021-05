Olympisch kampioene Torah Bright oogst kritiek met originele borstvoedingsfoto: “Triestig en zielig” (foto)

De Australische snowboardster Torah Bright, meervoudig medaillewinnaar op de Olympische Winterspelen, heeft kritiek gekregen op een borstvoedingskiekje op Instagram. “Ik zoek geen lof of goedkeuring”, reageert ze zelf op de commentaren.

Olympisch kampioene Torah Bright is in juli vorig jaar voor het eerst mama geworden van een zoontje, Flow. De kleine baby is vaak te zien op haar sociale mediafeed, en nog het vaakst in een bepaalde positie: aan de borst van moederlief. Hoewel op borstvoeding in het openbaar nog steeds een stukje taboe rust, maakte het laatste Instagram-kiekje van de Australische meer reacties los dan normaal.

Op de bewuste foto is de 34-jarige atlete te zien terwijl ze in haar onderbroek een handstand doet op het gras. De schattige Flow zit in kruippositie op de grond en zuigt schijnbaar tevreden aan de borst van zijn mama. Een origineel kiekje, maar tussen de vele positieve reacties zaten er ook veel negatieve. “Ik heb medelijden met dit jongetje wiens moeder zo wanhopig op zoek is naar aandacht. Vies”, schrijft iemand. “Goed gedaan, je hebt de aandacht gekregen waarnaar je duidelijk smacht. Triestig en zielig”, klinkt het elders. Of nog: “Dat is gewoon raar. Wat probeer je te bewijzen?”

Instagram / @torahbright

“Ik werd er verdrietig van”

Bright reageerde snel op de haatvolle reacties. “Ik werd verdrietig van het lezen van sommige commentaren”, aldus de snowboardster. “In mijn wereld zouden moeders elkaars cheerleaders moeten zijn, het is allemaal al zwaar genoeg. Vreugde vinden in alle sh*tty dingen, dat is het moederschap. Dat doen we allemaal op een anderen manier. Niet fout of juist. Het moederschap is puur. Ik beschouw mezelf alleen een wonder woman omdat ik tot jullie clubje behoor. Ik zoek dan ook geen lof of goedkeuring.”