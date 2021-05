OEPS. Miljoenenlot in duizend stukjes na wasbeurt

Laat dit artikel een waarschuwing voor je zijn: maak altijd goed je zakken leeg als je iets in de wasmachine gooit! Een vrouw uit Amerika verloor op die manier namelijk miljoenen dollars.

Je hebt misschien wel eens te kampen gehad met onbruikbare pasjes of een paar bankbiljetten die een wasmachineprogramma niet hebben overleefd, maar het kan erger. Echt. Véél erger. Een vrouw uit Californië in de Verenigde Staten waste namelijk een lot uit de loterij mee. En jawel, dat was natuurlijk nét het winnende.

Lot van 26 miljoen in de was

De vrouw kocht het lot inmiddels een half jaar geleden bij een tankstation, maar nu is de tijd verstreken binnen dewelke ze haar prijs kon claimen. Ze heeft daarvoor een goede reden, maar eveneens een verschrikkelijke. Het lot overleefde een wilde wasbeurt namelijk niet. Wat ze ermee had gewonnen? 26 miljoen dollar, omgerekend bijna 21,5 miljoen euro.

De ongelukkige winnares was eerder al teruggekeerd naar het tankstation om haar verhaal te doen, nadat bleek dat ze gewonnen had. “Ze waste haar kleren en trof toen het lot in ontelbare stukjes weer aan”, vertelt een medewerker van het tankstation aan wie de vrouw haar catastrofe vertelde.

Plakken

“Ze heeft nog geprobeerd alle stukjes aan elkaar te plakken, maar het was niet te doen”, aldus de medewerker bij CBS Los Angeles. Het moment waarop de vrouw haar ‘winnende’ lot kocht is vastgelegd op een beveiligingscamera, maar dat is voor de loterij niet genoeg. Winnaars moeten hun winnende lot of een duidelijke foto ervan kunnen tonen aan de organisatie.

Geld naar scholen

De 26 miljoen dollar, die dus niet is uitgekeerd, gaat nu naar scholen die vanuit de overheid worden gefinancierd. Ook het tankstation komt er niet helemaal ongelukkig van af. De winkel krijgt 130.000 dollar omdat zij het winnende lot hebben verkocht, maar de prijs niet is opgehaald. De vrouw kan nog wel beroep aantekenen.