Naomi Campbell (50) bevalt van eerste kindje: “Vereerd om je in mijn leven te hebben” (foto)

Het Britse topmodel Naomi Campbell is voor het eerst moeder geworden. Dat kondigde ze aan op Instagram.

De actrice, die binnen enkele dagen 51 wordt, is in alle stilte bevallen van een dochtertje. De naam van het kindje onthulde ze niet. “Een mooie, kleine zegen heeft mij uitgekozen om haar moeder te zijn. Ik ben zo vereerd om deze zachte ziel in mijn leven te hebben. Er zijn geen woorden om de levenslange band te beschrijven die ik nu met jou deel, mijn engel. Er is geen grotere liefde”, schrijft ze op Instagram.

Enthousiaste volgers

Haar volgers zijn enorm blij voor haar. “Niemand verdient dit meer dan jij”, “Proficiat, ik ben zo blij voor jou”, en “Ze is het gelukkigste meisje ter wereld”, klinkt het onder meer in de reacties.