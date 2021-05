MOVIES. Regisseur Benh Zeitlin geeft vrouwen een hoofdrol in ‘Wendy’: “In ‘Peter Pan’ is vrijheid enkel voor jongens”

Acht jaar na het succes van zijn debuut ‘Beasts of the Southern Wild’ is de Amerikaanse regisseur Benh Zeitlin terug met ‘Wendy’, een fascinerende nieuwe interpretatie van ‘Peter Pan’. De personages ken je, maar je hebt ze nog nooit gezien zoals hier. Metro ontmoette Zeitlin op Film Fest Gent, waar ‘Wendy’ op het programma stond.

Is ‘Wendy’ een getrouwe bewerking van J.M. Barrie’s roman ‘Peter Pan’?

Benh Zeitlin: «Het idee om het verhaal te vertellen vanuit Wendy’s standpunt komt van mijn zus Eliza, met wie ik de film geschreven heb. ‘Peter Pan’ is altijd haar favoriete verhaal geweest, maar het avontuur is daarin wel voorbehouden voor de jongens. De vrijheid trouwens ook. In Neverland blijft Wendy in wezen thuis om kleren te herstellen en de kinderen in bed te stoppen. Daar wilden we komaf mee maken. Bij ons is moederschap een magische kracht die je niet dwingt om te kiezen tussen zorgzaamheid en zorgeloosheid. Onze wereld vraagt vrouwen al te vaak om die keuze te maken. Wij wilden een verhaal vertellen waar Wendy dat weigert te doen. Ze beslist dat ze beide wil.»

Hoe hebben jullie de jonge Devin France ontdekt? Ze is fantastisch in de hoofdrol.

«Alle acteurs in de film zijn niet-professioneel, zelfs niet de volwassenen. Voor Wendy zochten we het tegenovergestelde van de afgetrainde kinderen die je gewoonlijk de revue ziet passeren op castings. We hebben Devin gevonden op haar school. Ze had nog nooit op de planken gestaan, maar ze heeft altijd al verhaaltjes verzonnen met haar jongere zus. Dat is meer waard dan eender welke acteercursus. Toen ze auditie deed, zagen we haar ogen oplichten! Je kon op haar gezicht zien hoeveel plezier ze beleefde.»

Hebben jullie ‘Wendy’ al getoond aan een jong publiek?

«Zeker, en dat was een heel pakkende ervaring. Ze vonden de film geweldig, ook al gebruik ik een poëtische filmtaal die ze niet echt gewoon zijn. Het stelde me gerust om dat te zien, want ik wou geen heel abstracte film maken waar enkel volwassenen iets aan hebben.»

Wie waren jouw helden toen je kind was?

«Ik was dol op Robin Hood en op zijn doel in het leven. En Indiana Jones natuurlijk. Alle ontdekkers eigenlijk.»

Wat doe jij om het kind in jezelf te bewaren?

«Ik maak films! (lacht) Als je kind bent, heb je zoveel schrik om groot te worden en je verbeelding te verliezen. Maar als alles goed gaat, krijg je als volwassene net de kans om sommige van je kinderdromen waar te maken. Deze film is een perfect voorbeeld!»

Elli Mastorou & Stanislas Ide