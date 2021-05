Jacques Vermeire over zijn oude dag: “Thuis verzorgd worden door drie mooie verpleegsters”

Volgende week wordt Jacques Vermeire alweer een jaartje ouder, maar uitgeblust is hij nog lang niet. Als het zover is, dan weet hij al wat hij niet wil. “Ik ga proberen niet naar een rusthuis te gaan”, klinkt het.

Acteur en komiek Jacques Vermeire stapt volgende week op tram 7 en dat zullen we geweten hebben. Hij komt met verschillende shows, zowel op televisie (‘Viva Vermeire’, ‘Hit The Road, Jacques’, ‘Puur Passie’ en ‘Jacques 70’) als op het podium.

Latrelatie

De populaire artiest leeft onder één dak met zijn kinderen Julie (23) en Maxime (21), maar ooit komt het moment dat zij het huis uit gaan. Hij staat nog wel open voor de liefde, maar samenwonen is geen optie meer. “Ik denk niet dat ik ooit nog ga samenwonen. Een latrelatie zou nog kunnen, maar op je zeventigste ben je daar veel minder mee bezig. Pas op, ik ben niet verbitterd hé, de liefde is gewoon het minste van mijn zorgen. Ik ben niet op zoek naar een nieuwe partner, maar ze mogen me altijd brieven schrijven. Mét foto wel”, knipoogt hij in Story.

Geld bewaren voor later

Zijn harde werk heeft ervoor gezorgd dat hij zich geen financiële zorgen meer hoeft te maken. Dat biedt mogelijkheden voor later. “Ik ga proberen niet naar een rusthuis te gaan. Als je alleen maar wordt omgeven door hulpbehoevenden denk ik dat je zelf snel achteruitgaat. Ik hoop dus dat ik het me financieel kan permitteren om thuis verzorgd te worden door drie mooie jonge verpleegsters (lacht). Daarom heb ik mijn geld nooit door ramen en deuren gesmeten. Het is juist als je oud bent dat je geld moet hebben”, vertelt hij.

Klaar voor het podium

Ook Julie gunt hem de nodige vrijheid op zijn oude dag, al wordt het dringend tijd dat hij terug kan optreden. “Papa heeft zijn leven lang hard gewerkt. Begrijpelijk dat hij gewoon thuis de nodige verpleging wil krijgen. We zullen er alles aan doen… Nu papa door corona al lang niet meer op het podium heeft gestaan, merk ik dat zijn fysieke gezondheid erop achteruitgaat. Ik por hem geregeld aan om met mij te gaan fietsen, zodat hij in beweging blijft. Tijdens de lockdowns heb ik ook voor hem gekookt, gezonde gerechten van Pascale Naessens en Sandra Bekkari”, klinkt het. “Met resultaat, want ik ben maar liefst zeven kilo afgevallen. Helemaal klaar dus om weer op het podium te staan!”, besluit Jacques.

‘Van 7 tot 77’ met Luc Verschueren, in het najaar 2021 in Vlaamse theaters.

‘70+, Jacques Vermeire + Julie & Maxime’, van maart tot en met mei 2022 in Vlaamse theaters.