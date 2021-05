Nieuwe aandoening: angst voor het ‘oude’ normaal

Na meer dan een jaar is er eindelijk perspectief. Sinds een week zijn de terrassen weer open en in september kunnen we ons ‘oude’ leven weer leiden. Het gaat allemaal snel, voor sommigen iets té. De verklaring hiervoor is het ‘grotsyndroom’, de angst voor het ‘oude’ normaal.

Het ‘grotsyndroom’ is een nieuwe benaming die gebruikt wordt voor het gevoel dat mensen hebben om na de coronapandemie hun ‘gewone’ leven weer op te nemen. Wat zijn de oorzaken en wat kan je helpen?

Oorzaken

Mensen zijn gewoon geraakt aan de situatie waarin we ons momenteel bevinden. Weer naar buiten komen, op café gaan, met vrienden afspreken, het zijn allemaal dingen we onszelf opnieuw moeten aanleren.

We zijn nog altijd bang om besmet te raken. Daarnaast zijn we de vele prikkels niet meer gewoon omdat ons leven letterlijk op ‘pauze’ werd gezet. Typische dingen zoals smalltalk, zijn ook moeilijk geworden. We weten vaak niet meer goed hoe we een gesprek met iemand moeten aangaan.

Wat kan helpen?