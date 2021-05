Dit bedrijf bezorgt gezonde maaltijden aan kersverse ouders – ook in het ziekenhuis

Wie zelf ouder is of wie het ouderschap al van dichtbij heeft kunnen meemaken, weet dat de eerste weken na de geboorte er erg hectisch uitzien. Vanaf de bevalling draait alles om de pasgeboren baby en verdwijnen de behoeftes van de ouders vaak naar de achtergrond. Logisch, maar niet echt praktisch als je je bedenkt dat diezelfde ouders in staat moeten zijn om hun kind te verzorgen.

Het is dan ook uitermate belangrijk dat de kersverse ouders ook goed zorg dragen voor zichzelf. Maar tussen het voeden, verschonen en slapen, blijft daar weinig tijd voor over. Als je jezelf als ouder een pleziertje wil doen of als je nog een mooi cadeau zoekt voor vrienden of familie die net een baby hebben gekregen, is de maaltijdservice Babeth dan ook ideaal.

Blijven eten

Gezond eten is niet alleen voor je baby, maar ook voor jezelf als ouder cruciaal om fit te blijven in de eerste weken na de bevalling. Als je als moeder de borst geeft, is dat bovendien een enorme energievreter. Voldoende blijven eten is dus erg belangrijk, maar daar loopt het vaak mis. Ziekenhuiseten is namelijk niet bepaald smakelijk en eens je weer thuis bent, ontbreekt het je aan tijd om achter het fornuis te gaan staan. Daarom levert Babeth je gezonde maaltijdpakketten, zowel in het ziekenhuis als aan huis.

Origineel cadeau

Tijdens het bestellen heb je de keuze uit vier verschillende pakketten en twee soorten voeding. De eerste twee pakketten bestaan uit ‘light’ maaltijden (wraps, slaatjes, desserts en limonade), het derde en het vierde pakket bevatten comfort food, ideaal voor mama’s die de borst geven en dus een flinke portie calorieën nodig hebben. Als je een box voor 11 uur bestelt, wordt die de volgende dag tussen 10 uur en 12 uur 30 geleverd (in Brussel, Waals-Brabant en Vlaams-Brabant). Ideaal dus als je jezelf als ouder in de watten wil leggen of als je op zoek bent naar een origineel kraamcadeau. Bestellen kan hier.