BIZAR. Dit is voor wie stiletto’s in eerste instantie werden uitgevonden

Hoge hakken voor vrouwen zijn al lang sociaal aanvaard. Sterker nog, ze worden zelfs beschouwd als sexy. Voor mannen zit de vork echter anders in de steel. Een heleboel mensen vinden het nog steeds bizar wanneer een man stiletto’s draagt, “want die zijn toch voor vrouwen?” Wel, eigenlijk niet. En in den beginne waren hoge hakken bovendien allesbehalve sexy.

Dezer dagen trekken mensen een paar hoge hakken uit om zich zelfverzekerd te voelen. Om er goed uit te zien. Dat is echter een vrij recente invulling van het schoeisel, want in het Oude Egypte waren stiletto’s louter bedoeld als een praktisch onderdeel van een werkoutfit.

Slagers

Hoewel de meeste burgers in het Oude Egypte blootsvoets over straat gingen, was er één bepaalde bevolkingsgroep die er baat bij had om hakken te dragen. En dat is niet wie je denkt. We hebben het namelijk over slagers, die de schoenen droegen om niet heler dagen met hun blote voeten in het bloed van de geslachte dieren te staan.

Ruiters

En daar stopt het niet, want enkele eeuwen later waren het Perzische ruiters die zich het schoeisel aan maten. Dit keer was er geen bloed gemengd in het verhaal, maar dienden de hakken om hun evenwicht beter te kunnen bewaren. Ze moesten namelijk de vijand te lijf gaan met pijl en boog vanop hun paard en moesten dus stevig in hun stijgbeugels staan. Erg sexy is de geschiedenis van de stiletto dus niet bepaald…