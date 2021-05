Ariana Grande in het geheim getrouwd met Dalton Gomez

Popster Ariana Grande (27) is afgelopen weekend in het geheim getrouwd met vastgoedmakelaar Dalton Gomez (25). Dat bevestigde Ariana’s woordvoerder maandag aan People Magazine. De huwelijksceremonie was “klein en intiem”.

Ariana Grande (27) kan zichzelf nu officieel de echtgenote noemen van Dalton Gomez (25). Volgens de woordvoerder van de popster was de huwelijksceremonie “klein en intiem.” Het geheime huwelijk vond plaats in Ariana’s huis in Montecito. Naar verluidt waren er minder dan 20 mensen aanwezig.

Kersverse echtgenoot Dalton Gomez maakt geen deel uit van de entertainmentindustrie, maar werkt in de vastgoedsector. Hij werkt voor de Aaron Kirman Group, een luxe vastgoedbedrijf in Los Angeles.

Het koppeltje ontmoette elkaar in januari 2020. Het is niet geweten hoe ze elkaar leerden kennen, maar Gomez, een voormalig danser, zou zich in dezelfde kringen hebben begeven. Zo zou Miley Cyrus een gemeenschappelijke vriendin zijn. Toen de pandemie uitbrak, kozen Ariana en Dalton ervoor om bij elkaar in te trekken. Eind vorig jaar verloofde het stel zich. De 27-jarige zangeres maakte de verloving destijds bekend via sociale media.

Het is niet de eerste keer dat de zangeres in het huwelijksbootje stapt. Voor haar relatie met Dalton was Ariana al eens verloofd met acteur Pete Davidson. Hun relatie liep in oktober 2018 echter op de klippen.