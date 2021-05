Vrouw mag niet in Walibi-attractie omwille van haar zwaarlijvigheid: “Ik voelde me vernederd”

Een Waalse vrouw werd onlangs geweigerd in de Kondaa in Walibi. Ze kreeg de veiligheidsbeugel niet dicht en mocht dus niet meerijden. “De reactie van het personeel was hun manier om me duidelijk te maken dat ik te dik was”, klinkt het.

Laureen wilde onlangs dolgraag de Kondaa in Walibi uittesten. Die nieuwe attractie is de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux en is nog maar tien dagen open. De 22-jarige vrouw uit Burdinne, een plaats in de provincie Luik, nam plaats in de attractie, maar kreeg de veiligheidsbeugel niet dicht. Een medewerker zag dat en vroeg haar om uit te stappen. “Toen we in de attractie gingen, kreeg ik de veiligheidsbeugel niet dicht en vroeg een medewerker me om uit te stappen. Van de 13 mensen in onze groep was ik de enige die dit voorhad. Ik voelde me vernederd. De reactie van het personeel was hun manier om me duidelijk te maken dat ik te dik was”, vertelt de vrouw, die 1m66 meet en 120 kilogram weegt, in de kranten van Sudpresse.

Kwestie van veiligheid

Walibi benadrukt dat de beslissing uit veiligheidsoverwegingen gemaakt werd. “We zijn geheel gebonden aan veiligheidsvereisten van de fabrikanten van de attracties. Als één of meer veiligheidsharnassen niet dicht kunnen, kan de attractie niet vertrekken”, aldus een woordvoerder.

De minimumlengte om in de Kondaa te mogen zitten, bedraagt 130 centimeter. Een gewichtsbeperking is er niet. “Twee mensen met hetzelfde gewicht hebben niet noodzakelijk dezelfde lichaamsbouw. Het kan voorkomen dat de ene persoon het veiligheidsgestel wel dicht krijgt en de andere niet. Indien dit zo is, moeten we hem of haar vragen om de attractie te verlaten. Het is louter een kwestie van veiligheid”, klinkt het nog.