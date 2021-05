UNO lanceert LGBTQIA+-editie van het kaartspel

Naar aanleiding van de ‘Pride Month’ brengt UNO een nieuwe versie van het kaartspel uit. Met de ‘Play with Pride’-editie willen ze de LGBTQIA+-gemeenschap steunen. De spelregels blijven hetzelfde, alleen de kaarten zijn ondergedompeld in de bekende regenboogkleuren.

Binnenkort begint de ‘Pride Month’ weer en dat wil UNO vieren met een nieuwe editie van het populaire kaartspel. Je speelt het spel gewoon zoals je gewend bent, maar de kaarten zelf werden in een nieuw en kleurrijk jasje gestoken. Ze brengen het spel uit in samenwerking met de Amerikaanse organisatie ‘It Gets Better Project’, die zelfmoord bij LGBTBQIA+-jongeren onder de aandacht wil brengen en wil voorkomen.

Niet enkel een kaartspel

Naast de samenwerking met ‘It Gets Better Project’, doneert Mattel Games, het bedrijf dat UNO uitbrengt, ook geld aan de organisatie. Daarnaast wordt het ook partner van het online Pride-festival dat het project organiseert. Het UNO-‘Play with Pride’ kaartspel kan je hier kopen.